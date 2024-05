En conferencia de prensa, Jorge Fossati se refirió a la negativa de los clubes por ceder a sus jugadores a la Selección Peruana de Chemo del Solar para el Preolímpico Sub 23 pasado. “Como mínimo fue un error que los clubes no cedieran a los jugadores que quería el técnico. No se piensa en el bien del fútbol peruano, que tendría que estar por encima de todo”, dijo

“Lo de las selecciones juveniles, yo no soy capaz de decirte los reglamentos internos en cuanto a los clubes estén obligados o no a cederlos. Esto es opinión y nada más, “Me pareció una infamia para el fútbol peruano que la selección Sub 23 no haya podido ser representada con su mejor potencial, especialmente con los jugadores de clubes locales. Me parece que fue como mínimo un error de los clubes que no cedieron jugadores”, agregó.

