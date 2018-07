A pesar de que muchos lo daban como suplente de Jefferson Farfán, André Carrillo logró consolidarse en el equipo titular de Ricardo Gareca. No gozaba de la continuidad en Watford de Inglaterra, pero la rompió con la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018.

André Carrillo fue el futbolista que logró romper con lo que parecía una maldición y anotó un gol para que Perú celebre en el Mundial. Por eso, fue elegido el mejor jugador del partido en la victoria ante Australia. ¿Qué hizo la ‘Culebra’ para llegar bien al certamen internacional?

“Cuando estuve en Inglaterra, la Federación Peruana de Fútbol observó que no estaba teniendo mucha continuidad en el Watford y me consiguieron un entrenador personal que viajó hasta allá y trabajamos dos a tres semanas con mucha intensidad. Después me fui a España, continué con la preparación, contraté un nutricionista y tuve otro entrenador personal que me potenció muchísimo. No todo se trabaja en campo, sino también hay un trabajo por fuera”, reveló André Carrillo a El Comercio .



La ‘Culebra’ se sumó al pedido de los hinchas peruanos para que Ricardo Gareca continúe al mando de la Selección, con miras a la Copa América y Eliminatorias Qatar 2022.

“Siempre se preocuparon en el mínimo detalle. Y además, siempre les gustó nuestro estilo de juego, nos pedían jugar a ras de campo, nunca lanzarla y nos daban confianza para eso. Es un estilo a veces arriesgado, pero nos acomoda más. Ojalá continúen”, concluyó André Carrillo .

Selección Peruana: Anderson Santamaría se despidió de Huánuco bailando danza típica [VIDEO]