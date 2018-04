Beto da Silva contó detalles de su relación con Gareca: "No tengo dudas de que le gusto como jugador"

"Sigo en busca de mi mejor nivel para que él no tenga esa duda". Beto da Silva lo reconoce. No es uno de los 'fijos' en la lista de la Selección Peruana para el Mundial. Sin embargo, sí se considera un jugador fetiche, una debilidad, para el técnico Ricardo Gareca.

"Sin dudas, él lo ha dicho y lo dice todo el tiempo. No tengo dudas de que le gusto como jugador. Cada convocatoria yo se la agradezco mucho porque quizás no estoy en mi máximo nivel pero él me conoce y sabe lo que soy capaz de aportar a la selección", comentó en una entrevista con Infobae.

Por eso, Da Silva, sabe que tiene que trabajar el doble para tentar un lugar en la Selección Peruana y cumplir un sueño. "Siento que todavía estoy lejos de mi máximo potencial, pero trabajo día a día. Quiero hacer muchos goles con Argentinos Juniors y poder hacer goles con la selección para poder jugar el Mundial".

Agregó: "No sé si me tocará este o el próximo, pero jugar un Mundial con mi selección es mi sueño. Puedo mejorar muchísimo todavía, me falta mucho para ser lo que quiero ser".

Las reuniones con Gareca

Beto da Silva contó detalles de las visitas de Ricardo Gareca: "Más que todo quiere ver siempre el compromiso. Él ya sabe cómo juega cada uno, independientemente de cómo está en su club y si está jugando o no, ya sabe lo que podemos aportar a la selección. Viene para ver cómo estás, cómo está la vida, algo que creo es muy importante porque es el día a día".



"A mí vino a preguntarme cómo estaba, por qué tomé mis decisiones y le gustó mucho que haya elegido Argentinos Juniors, un club con mucha historia y que sin dudas me va a ayudar a crecer mucho. Le gustó que venga a un fútbol que esté a la par con el brasileño, que no baje la intensidad del juego. Es una liga muy difícil y el que juega acá puede jugar en cualquier lado", comentó.

