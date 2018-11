Boca Juniors vs. River Plate: “La copa (no) borra el descenso”, la columna del Editor

Todo puede pasar en un clásico, pero eso no significa que el trabajo esté de más, ni que el equipo que juegue mejor no sea el que tenga más opciones de ganar. Y para esta final, el River de Gallardo le lleva no uno, sino muchos pasos al Boca del Mellizo.

Es por ello que hemos visto, durante estos días, a harta gente –allegados xeneizes básicamente– asegurar que el eventual título del ‘Millo’ no borra el descenso a la ‘B’ (2011). El ‘Chicho’ Serna, Claudio Caniggia, el ‘Patrón’ Bermúdez... hasta el ‘Picante’ Pereyra, autor del gol del gol de la baja, lo dijeron.

El descenso fue real y nada lo borrará, pero los hinchas de Boca exceden los límites. Lo dicen como si River no tuviese derecho a festejar. Eso es ridículo y no me genera otra cosa que ganas de ver al ‘Muñeco’, un DT ganador que ya quisieran tener en Boca, celebrar una victoria en la Bombonera.

¿El título borra el descenso? Si fuera ‘xeneize’ y me ganan esta final, que tal vez no se repita en 100 años, me quedo callado.

Escribe: Miguel Morales