Christian Ramos entró a la historia de la selección peruana, pues fue parte de la blanquirroja mundialista en Rusia 2018, bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca, proceso en el que contó con regularidad, y además anotó un gol clave ante Nueva Zelanda en el repechaje de clasificación.

En una reciente entrevista en el programa de YouTube ‘Sin cassette’ del medio ‘Denganche’, el actual futbolista de la Universidad San Martín de la Liga 2 se refirió a la inclusión del zaguero alemán de raíces peruanas Fabio Gruber.

Para Ramos, se debe apostar principalmente por los defensores peruanos que se han ganado en el último tiempo un lugar en la blanquirroja, pues incluso esperaron su oportunidad, antes que el jugador de la Bundesliga 2.

“No tengo nada en contra de él, pero si yo estuviera en la selección, me moriría, te lo juro. Yo esperé tanto tiempo para estar en mi selección y quieren traer un central. Yo digo: ‘aguanta, esperé toda mi oportunidad, estuve en un proceso de un Mundial, en Copa América; ahora que puedo jugar, quieren traer a un jugador’“, dijo muy enfático.

"Está bien que tenga raíces peruanas, pero ¿dónde está el peruano que se estaba matando, que sabe cómo es todo el proceso? ¿Para qué me maté y me esforcé si al final traen a otros jugadores?”, añadió el jugador de 37 años.

Christian Ramos anotó ante Nueva Zelanda en el repechaje mundialista.

En esa línea, recomendó que se puedan quemar etapas con él y llevarlo de a pocos, pues contamos actualmente con jugadores de nivel de selección y merecen estar por el rendimiento mistrado en sus clubes y cuando les tocó representar al país.

“Lo digo porque conozco a Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Luis Abram, Renzo Garcés, y ahora quieren traer a Gruber. Pueden traerlo, pero deben aguantar un poquito y esperar porque atrás tenemos jugadores de experiencia, y creo que es lo que necesitamos”, concluyó.

Por otro lado, compartió su apreciación tras el partido en el que Gruber fue titular ante Chile en el último amistoso de la selección peruana en Rusia.

“Sí vi su partido y, más allá de lo que estoy diciendo, me gustó. Es un central bueno, tiene salida y pases entre líneas. Se nota que le gusta jugar, que en su equipo juega y que hace pases entre líneas siempre. Hizo cierres efectivos y por arriba también. ¿Cómo no me va a gustar? Por eso está jugando en Alemania. Pero prefiero que venga, poco a poco se afiance y vea cómo son las cosas, en lugar de llegar de frente y que los demás tengan que esperar”, explicó Ramos.

