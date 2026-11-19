A todos los hinchas del fútbol peruano les habría gustado ver a Claudio Pizarro disputar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Peruana, considerando todo el proceso que vivió con la ‘Bicolor’ desde su primera convocatoria. En ese contexto, el ‘Bombardero’ fue consultado sobre la posibilidad de jugar una Copa del Mundo y conquistar la Champions League con el Bayern Múnich. Su respuesta conmoverá a los hinchas del delantero y del fútbol peruano. Además, habló sobre Alianza Lima y reveló quién considera que es el mejor ‘9’ en la historia del fútbol peruano.

La respuesta del ‘Bombardero’ llegó durante una serie de preguntas con Rushbet sobre su trayectoria profesional, en la que también tuvo que escoger entre los clubes que defendió a lo largo de su carrera. Cuando le plantearon la posibilidad de salir campeón con Alianza Lima o con Werder Bremen, el exfutbolista se inclinó por el conjunto blanquiazul.

Pero las elecciones relacionadas con Perú no terminaron ahí. Pizarro también tuvo que decidir entre marcar un gol en una final de Champions League o convertir uno que le permita a la Selección Peruana clasificar a un Mundial. Una vez más, el histórico delantero priorizó a la ‘Bicolor’ y se quedó con la segunda opción.

En otro momento, le consultaron sobre dos futbolistas con los que coincidió en el fútbol alemán: Mesut Özil y Arjen Robben. Aunque reconoció que tenía que elegir solamente a uno, finalmente se quedó con el exextremo neerlandés, quien fue uno de los jugadores más destacados del Bayern Múnich durante aquella etapa.

También tuvo que escoger entre dos entrenadores que conoce muy bien: Pep Guardiola y Jupp Heynckes. Pizarro reconoció que era una decisión complicada, pero terminó inclinándose por el actual entrenador español, con quien compartió vestuario durante su paso por el conjunto bávaro.

La dinámica continuó con una pregunta sobre quién debería ser el delantero centro del Bayern Múnich. Las opciones eran Robert Lewandowski y el propio Claudio Pizarro. Sin demasiadas vueltas, el exatacante se eligió a sí mismo para ocupar el puesto de ‘9’ en el equipo alemán.

Finalmente, llegó una de las preguntas que más debate puede generar. Al ser consultado sobre quién considera que fue el mejor delantero peruano de la historia entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro, el ‘Bombardero’ no dudó en elegirse a sí mismo.

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