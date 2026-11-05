Selección Peruana
Conferencia de prensa de Mano Menezes EN VIVO: minuto a minuto y anuncio de convocados de Perú
Sigue la conferencia de prensa de Mano Menezes EN VIVO y EN DIRECTO, donde dará a conocer la lista de convocados de la Selección Peruana para el amistoso frente a Bolivia.
Convocados de Perú para el amistoso contra Bolivia:
- Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario de Deportes) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).
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- Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López, Matías Lazo (Melgar) y Matías Zegarra (Melgar).
- Mediocampistas: Andy Polo (Universitario de Deportes), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Francesco Andrealli (Como 1907), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).
- Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes), Jhonny Vidales (Melgar), Luis Iberico (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).
En minutos Mano Menezes hablará con Bicolor+ Premium para dar a conocer su lista de convocados.
La última gira por Norteamérica dejó tareas pendientes
La Selección Peruana viene de afrontar compromisos internacionales fuera del país. Ahora, Mano Menezes buscará aprovechar el regreso a Lima para trabajar con sus futbolistas y continuar evaluando alternativas de cara al futuro.
Perú necesita mejorar sus resultados
La Selección Peruana atraviesa una etapa de reconstrucción y busca recuperar protagonismo en el fútbol sudamericano. El amistoso frente a Bolivia representa una oportunidad para mejorar el funcionamiento colectivo y volver a conseguir un resultado positivo.
Mano Menezes busca consolidar su idea de juego
El entrenador brasileño continúa trabajando para darle una identidad a la Selección Peruana. La nueva convocatoria será una oportunidad para observar qué jugadores considera fundamentales en esta etapa y cuáles pueden aportar nuevas características al equipo.
El ataque de Perú necesita nuevas alternativas
Los nombres que aparezcan en la convocatoria serán importantes para conocer cómo Mano Menezes pretende fortalecer la ofensiva. La Selección Peruana buscará contar con futbolistas capaces de generar ocasiones y mejorar su producción goleadora.
¿Quiénes estarán en el mediocampo peruano?
La zona de volantes también genera expectativa en la previa. El técnico brasileño buscará futbolistas que puedan aportar equilibrio, recuperación y generación de juego para continuar desarrollando su idea futbolística.
La defensa será uno de los puntos a observar
La convocatoria permitirá conocer qué alternativas maneja Mano Menezes para fortalecer la última línea. El entrenador tendrá que evaluar a los centrales y laterales que podrían afrontar el amistoso ante Bolivia.
Marcos López, uno de los habituales del equipo
El lateral peruano se ha convertido en una alternativa importante para el entrenador brasileño. Su rendimiento y experiencia internacional pueden resultar valiosos para el funcionamiento de la Selección Peruana.
Pedro Gallese apunta a mantenerse como referente
El arquero nacional es uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro de la Selección Peruana. Su presencia en la convocatoria será uno de los aspectos a seguir durante el anuncio de Mano Menezes.
Los futbolistas del extranjero esperan su oportunidad
La lista también genera expectativa por los jugadores peruanos que desarrollan sus carreras fuera del país. El comando técnico tendrá que evaluar su presente futbolístico y las alternativas que pueden ofrecer para el amistoso ante Bolivia.
¿Dónde ver la conferencia de prensa de Mano Menezes?
La conferencia de prensa de Mano Menezes se dará a conocer a través de la transmisión de Bicolor+ Premium, disponible en TV360 by Bitel.
La Liga 1 también estará bajo la lupa
Mano Menezes deberá evaluar el rendimiento de los futbolistas que militan en el campeonato peruano. La convocatoria permitirá conocer qué jugadores del torneo local tienen posibilidades de ganarse un lugar en el equipo nacional.
Francesco Andrealli, una posible sorpresa
El joven volante Francesco Andrealli, quien juega en la reserva del Como italiano, aparece como uno de los nombres que podría llamar la atención en la convocatoria. Su eventual inclusión representaría una apuesta por observar nuevos talentos.
¿Habrá novedades en la lista de Mano Menezes?
Una de las principales incógnitas está relacionada con los posibles nuevos nombres que aparecerán en la convocatoria. El técnico brasileño tendrá la oportunidad de evaluar futbolistas de la Liga 1 y jugadores que militan en el extranjero.
La convocatoria genera expectativa entre los hinchas
Los aficionados esperan conocer qué jugadores serán considerados por Mano Menezes para el amistoso. La lista también permitirá identificar las posiciones en las que el entrenador busca alternativas y cuáles son los futbolistas que mantienen su confianza.
Matute será el escenario del amistoso
El Estadio Alejandro Villanueva recibirá el encuentro entre Perú y Bolivia. La selección nacional volverá a jugar frente a su público en un partido que servirá para continuar con la preparación del equipo de cara a sus próximos desafíos.
Perú volverá a jugar en casa
El encuentro ante Bolivia marcará el primer partido de la Selección Peruana como local durante la etapa de Mano Menezes. La Bicolor regresará al país después de sus últimos compromisos disputados en el extranjero.
Bolivia será el próximo rival de la Selección Peruana
La Selección Peruana se enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El partido se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.
Conferencia de prensa de Mano Menezes
Desde las 12:00 p.m., Mano Menezes también dará una conferencia de prensa para responder a las preguntas de los medios de comunicación sobre los convocados de la Selección Peruana para el amistoso frente a Bolivia.
Mano Menezes anunciará su nueva convocatoria
El técnico de la Selección Peruana volverá a presentar una nómina de jugadores para afrontar un nuevo desafío internacional. La lista permitirá conocer qué futbolistas continúan formando parte de su proyecto y cuáles podrían convertirse en novedades.
¿A qué hora se conocerá la lista de convocados?
La conferencia de prensa de Mano Menezes está programada para las 11:00 a.m. (hora peruana). El entrenador brasileño anunciará a los futbolistas que integrarán la Selección Peruana para el próximo compromiso internacional.
¡Día de convocatoria en la Selección Peruana!
La expectativa crece entre los hinchas de la Selección Peruana. Mano Menezes dará a conocer este jueves 5 de noviembre la lista de convocados para el amistoso internacional frente a Bolivia, que se disputará durante la fecha FIFA de noviembre.
La conferencia de prensa de Mano Menezes se da en el marco del próximo amistoso de la Selección Peruana frente a Bolivia.
Bienvenidos a este minuto a minuto de la conferencia de prensa de Mano Menezes, DT de la Selección Peruana.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.
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