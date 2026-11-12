Quedan pocas horas para el amistoso de la Selección Peruana frente a Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva y Mano Menezes continúa ensayando opciones para la alineación titular que parará en el campo. Con Marco Huamán y Jairo Vélez entre algodones, el entrenador brasileño viene probando distintas variantes para bosquejar el equipo inicialista contra los dirigidos por Óscar Villegas. ¿Qué sorpresa tendremos este viernes en Matute?

Según la práctica del último miércoles, Mano viene probando un 4-4-2 con mucha movilidad y que por momentos se convierte en un 4-2-3-1 dependiendo del contexto. La idea del estratega es que su equipo tenga mucha movilidad para coger por sorpresa a Bolivia, ataque con velocidad y concrete las ocasiones que podrían nacer por las bandas o por el centro, según los protagonistas del ataque.

De esta forma, en la Videna se ensayaron dos formaciones en el partido de práctica. La primera alineación estuvo conformada por Diego Romero; Andy Polo, Erick Noriega, Matías Lazo, Matías Zegarra; Jhonny Vidales, Oslimg Mora, Rodrigo Vilca, Bassco Soyer; Erinson Ramírez y Adrián Ugarriza.

En este primer esquema, Polo ocupó la posición natural de Marcos Huamán y ahí podría jugar si le toca ser titular frente a los altiplánicos. Por otro lado, Oslimg Mora estuvo acompañado de Rodrigo Vilca en la medular, dejando las bandas para Piero Magallanes y Bassco Soyer. Arriba, Erinson Ramírez tuvo libertad para moverse y Adrián Ugarriza fue el delantero más fijo.

Del otro lado estuvo la que aparentemente sería la alineación titular, con una salvedad en lado derecho que debería cambiar en las próximas horas. Este equipo estuvo conformado por: Pedro Gallese; Jesús Pretell, Fabio Gruber, Alfonso Barco, Marcos López; Piero Magallanes, Franceso Andrealli, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro; Luis Iberico y Gianluca Lapadula.

Francesco Andrealli es una de las caras nuevas en esta convocatoria de Mano Menezes. (Foto: ITEA Sports)

Pretell cumplió la función de lateral derecho por emergencia, pues lo más probable es que ese lugar sea ocupado por un futbolista más habituado a jugar en dicha posición. Asimismo, Francesco Andrealli tuvo la oportunidad de compartir el centro del campo con Yoshimar Yotún, por lo que queda por definir si se mantendrá así para mañana o Mano Menezes mantiene un mediocampo más experimentado. Arriba, Luis Iberico y Gianluca Lapadula se repartieron las tareas ofensivas.

De momento, estos son solo ensayos y nada definitivo de cara a la alineación titular de la Selección Peruana contra Bolivia. Las próximas horas serán cruciales para ir conociendo con mayor certeza el equipo que parará Mano y qué variantes tácticas podría presentar para jugar su primer partido en casa, un contexto que supone ser más ofensivos y mostrar una propuesta más agresiva que la que hemos visto en los anteriores amistosos.

Yoshimar Yotún es uno de los jugadores de mayor experiencia en la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

¿A qué hora juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. En países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, el duelo iniciará a las 10:00 p.m., en Bolivia a las 7:00 p.m. y en España a las 2:00 a.m. del sábado 14.

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