Con la Selección Peruana afrontando un nuevo proceso con Mano Menezes en el banquillo, una de las principales interrogantes de cara al próximo proceso clasificatorio es el formato que tendrán las Eliminatorias Sudamericana 2030. En ese sentido, en las últimas horas se pudo conocer una de las propuestas que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) tiene sobre la mesa y las chances de que se apruebe.

Sucede que existe la posibilidad de que el actual formato de las Eliminatorias deje atrás su tradicional formato y cambie a uno muy similar a lo que hoy conocemos como la Liga de Naciones de la UEFA. Este panorama se abrió a raíz de las recientes declaraciones de Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título“, afirmó el dirigente uruguayo en diálogo con Carve Deportiva, dando luces sobre una propuesta que podría concretarse si logra ser aprobado por mayoría en el próximo Consejo de la CONMEBOL.

Como se sabe, la Liga de Naciones de la UEFA es un torneo que contempla cuatro ligas (A, B, C y D) y estas determinan las distintas categorías dentro de las selecciones europeas. Así, las 16 selecciones de la Liga A se disputan el título, mientras que las otras complementan una serie de ascensos y descensos entre una edición a otra.

La Selección Peruana clasificó por última vez a un Mundial en el proceso para Rusia 2018. (Foto: ITEA Sports)

De darse algo así en las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2030, sería algo muy similar a lo que sucedió en la Liga de Naciones Femenina que sirvió como clasificatorio para el Mundial Brasil 2027. Eso sí, la idea es que se complete el calendario de siempre con 18 partidos por selección en un todos contra todos.

El próximo Consejo de la CONMEBOL será este viernes 20 de noviembre en Barranquilla, a propósito de la final de la Copa Sudamericana que se disputará en dicha ciudad entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Ese día podríamos tener novedades acerca de la propuesta revelada por Ignacio Alonso.

Esto, por supuesto, ya viene generando debate desde otras federaciones. Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), tomó distancia de lo dicho por su par de Uruguay y aseguró que este es un tema que todavía deberá entrar en discusión.

“Vamos a ver en el Consejo que hay este viernes, pero yo no le he escuchado nada al presidente de Conmebol. Es una propuesta, pero hubo 25 propuestas. Será una propuesta de él (Alonso)“, afirmó Milad tras el 0-0 del último martes entre Chile y Colombia.

Mano Menezes será el entrenador de las Selección Peruana de cara a las Eliminatorias 2030. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo se jugarían las Eliminatorias 2030?

Considerando que la FIFA ya estableció las ventanas internacionales para el ciclo 2026-2030, podemos tomar como referencia esas fechas para determinar cuándo podrían comenzar las Eliminatorias 2030. Eso sí, el fixture se confirmará una vez tengamos el panorama más claro en cuanto al formato.

Las ventas previstas para los próximos años son las siguientes:

2027: 22 al 30 de marzo; 7 al 15 de junio; 20 de septiembre al 5 de octubre; 8 al 16 de noviembre.

22 al 30 de marzo; 7 al 15 de junio; 20 de septiembre al 5 de octubre; 8 al 16 de noviembre. 2028: 20 al 28 de marzo; 29 de mayo al 6 de junio; 18 de septiembre al 3 de octubre; 13 al 21 de noviembre.

20 al 28 de marzo; 29 de mayo al 6 de junio; 18 de septiembre al 3 de octubre; 13 al 21 de noviembre. 2029: 19 al 27 de marzo; 4 al 12 de junio; 24 de septiembre al 9 de octubre; 12 al 20 de noviembre.

19 al 27 de marzo; 4 al 12 de junio; 24 de septiembre al 9 de octubre; 12 al 20 de noviembre. 2030: 18 al 26 de marzo; 3 al 11 de junio.

Si las Eliminatorias 2030 comienzan en la ventaja de junio del 2027, se disputarían dos fechas. Mientras que si la CONMEBOL decide dar inicio al proceso clasificatorio en la ventaja de septiembre y octubre, se disputarían cuatro jornadas de corrido.

¿Cuántos cupos tendrá la CONMEBOL en el Mundial 2030?

La CONMEBOL mantendría seis cupos directos y medio para el Mundial 2030, tomando como referencia la distribución de plazas utilizada en 2026. Sin embargo, Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su clasificación por albergar los partidos del centenario, y sus plazas serán descontadas del total sudamericano.

De esta manera, las otras siete selecciones, entre ellas Perú, competirían por tres boletos directos y uno al repechaje intercontinental. Cabe precisar que la FIFA todavía no ha publicado una nueva distribución oficial de cupos para 2030.

La Selección Peruana terminó penúltima en el pasado proceso clasificatorio al Mundial 2026. (Foto: ITEA Sports)

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