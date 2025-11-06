La Selección Peruana continúa abriendo las puertas a futbolistas formados en el extranjero, especialmente a aquellos que ya han mostrado raíces y compromiso con la Blanquirroja. En este contexto, llama la atención el nombre de Philipp Eisele Yupanqui, jugador del Eintracht Frankfurt, que aparece en la lista de sparrings para los amistosos ante Rusia y Chile. Para muchos hinchas, su presencia puede haber pasado desapercibida, pero en la Videna no es un rostro nuevo: ya trabajó antes con las categorías menores y es considerado una de las apuestas defensivas con mayor proyección en el exterior. Con solo 18 años, su nombre empieza a tomar espacio en el radar del fútbol peruano.

En Alemania, Eisele ha seguido un proceso de crecimiento constante. Llegó a las divisiones menores del Eintracht Frankfurt desde muy joven y, con el paso de las temporadas, logró hacerse un lugar en el equipo Sub-19. En esa categoría no solo ha sido titular, sino también capitán en varios encuentros, mostrando liderazgo y presencia en la última línea. Su formación se ha dado en un entorno altamente competitivo, donde la intensidad es parte de la rutina.

Su aparición en la UEFA Youth League terminó por poner su nombre bajo reflectores. Si bien ingresó en los minutos finales de la goleada ante Galatasaray, su debut no pasó desapercibido. El comando técnico le dio una función distinta a su habitual posición de zaguero, ubicándolo en la primera línea de volantes para aportar despliegue y soporte. La versatilidad es uno de los aspectos que más valoran en él.

Su camino con la blanquirroja

Eisele ya ha tenido acercamientos con las selecciones menores de Perú. Primero con la Sub-17 y, más recientemente, con la Sub-18 y Sub-20. En los amistosos más recientes incluso llegó a portar la cinta de capitán, algo que refleja la confianza que los cuerpos técnicos depositan en su personalidad dentro del campo. Su compromiso con Perú nace de su familia: su madre es peruana, oriunda de Ancón, y fue ella quien le transmitió esa conexión con la cultura y el país.

La convocatoria como sparring no significa todavía un lugar fijo en la Selección Mayor, pero sí es una oportunidad clave. Compartir entrenamientos, tácticas y ritmo de competencia con jugadores profesionales puede acelerar su maduración y ayudar a que Barreto y su comando técnico evalúen su evolución de cerca. Estos llamados también sirven para fomentar el sentido de pertenencia desde temprana edad.

La competencia en las próximas semanas no será sencilla para Perú. Los amistosos ante Rusia y Chile representan un escenario exigente y, al mismo tiempo, un laboratorio para observar alternativas a futuro. En ese contexto, la presencia de jóvenes como Eisele cobra sentido: se busca renovar progresivamente el recambio generacional.

Además, el defensor conoce bien el ritmo de alto nivel. La temporada en la categoría Sub-19 del Frankfurt es intensa y exige regularidad. Ha disputado todos los partidos del arranque de la Bundesliga juvenil, además de encuentros por competencias locales y europeas. Su continuidad indica que físicamente y mentalmente está preparado para asumir retos mayores en un tiempo no muy lejano.

Phillip Eisele es capitán del Eintracht Frankfurt Sub-19. (Foto: Instagram)

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales se verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque se verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

