Cristian Benavente: “Tuve contacto con algunos clubes de Perú, pero…”

Nació en España, pero su corazón es blanquirrojo. Aprendió amar a nuestra madre patria, lejos del país. Y está dispuesto a defender a la Selección en Rusia 2018. Por supuesto, se trata de uno de los sueños de Cristian Benavente , quien también anhela en continuar su carrera (en algunos años) en el fútbol peruano.

"Me gustaría practicar el deporte en Perú. Si dijera un club estaría mintiendo. He tenido algunos contactos con un club de Perú, pero no se dio la oportunidad. Me gustaría jugar en Perú porque quiero vivir allá", dijo Cristian Benavente en Radio Capital.

El ‘Chaval’ estuvo en los dos últimos amistosos que afrontó la Selección Peruana. Benavente sumó minutos ante Croacia e Islandia. Y, luego de su regreso a la ‘bicolor’, se abrió el debate sobre si debe o no ser incluido en la lista final que oficializará Ricardo Gareca para disputar el Mundial Rusia 2018.

“Yo adoro al Perú. Es un sentimiento que nació, primero, por mi madre y por mis abuelos que son peruanos. Para mí, sería un orgullo estar en el Mundial. Hay que esperar un par de semanas para saber si es posible. Si tengo que ir, iré con muchos ánimos”, agregó el exjugador de Real Madrid.

Por el momento, Gareca arrancó con los entrenamientos en La Videna, con la finalidad de que algunos futbolistas de la Selección Peruana se mantengan en forma. El 4 de junio, Gareca dará a conocer la lista definitiva de futbolistas que llevará a Rusia 2018.

