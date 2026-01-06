El estratega de 36 años, con amplia experiencia nacional e internacional en el fútbol formativo, se encargará de la blanquirroja Sub 15.
Manuel Barreto, director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, eligió al nuevo entrenador de la . Se trata del experimentado estratega nacional Diego Ortiz, quien pese a sus 36 años cuenta con un importante recorrido en el fútbol formativo.

Llega tras dirigir por varias temporadas a las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 17 de Alianza Lima, donde alcanzó varios títulos en la Copa Federación, en el Mundialito de Valdivia en Chile, entre otros.

Asimismo, el DT, de nacionalidad peruana, ganó la Liga de Madrid al mando del Adepo Palomeras en la categoría cadete. En el comunicado de la FPF, destacan que su aporte será fundamental para potenciar el plan de trabajo del Departamento de Selecciones Nacionales.

“Llego con mucha ilusión y ganas de trabajar. El objetivo es que las selecciones peruanas de menores compitan por clasificar a los mundiales”, indicó Ortiz.

Apenas fue nombrado, inició sus trabajos al mando de la selección Sub 15.
Desde que tomó el cargo, Barreto se ha encargado de reclutar a los mejores profesionales, en cuanto a menores respecta, para sumarlos a su equipo de trabajo.

Perfil académico

Máster en Dirección de Fútbol (Escuela Universitaria Real Madrid - España)

Máster Profesional en Periodización Táctica (Escuela Oficial de Periodización Táctica by Víctor Frade - Portugal)

Curso de Entrenador FPF (Escuela de Directores Técnicos del Perú)Entrenador de Fútbol Base (Fundación Valencia CF - España)

Especialista en Planificación y Programación en Fútbol Base (MBP School of Coaches - España)

Máster de Entrenador de Fútbol (Be Magistral - España)

