El 6 de septiembre de 2024 será una fecha que Jean Pierre Archimbaud recordará por siempre. Esa noche, bajo las luces del Estadio Nacional de Lima, el volante de Melgar cumplió el sueño de todo futbolista nacional: debutar con la Selección Peruana. El empate 1-1 ante Colombia por la séptima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 marcó un momento histórico en su carrera. Fue la concreción de una de las metas más grandes que un jugador puede tener. Días más tarde, Archimbaud sumaría minutos en Quito, en la derrota 1-0 frente a Ecuador. Aunque los resultados no fueron del todo favorables, la experiencia que acumuló en esos partidos lo ha llevado a reflexionar y a compartir sus aspiraciones de cara al futuro, tanto con la Bicolor como en su carrera personal.

El mediocampista de 30 años ha hecho un balance de lo que fue su primera experiencia defendiendo los colores de la Blanquirroja. En sus propias palabras, jugar para el equipo que dirige Jorge Fossati ha sido una vivencia inolvidable, pero que también lo impulsa a seguir soñando en grande. ‘Chocherita’, lejos de conformarse, mantiene claros sus objetivos: consolidarse en la Selección y dar el salto al fútbol internacional.

Para Archimbaud, vestir la camiseta de la Selección no solo fue un logro personal, sino también una experiencia emocional profunda. “Ser convocado y entrar a la cancha es indescriptible. Vivirlo desde adentro es una sensación única”, confesó el volante en entrevista con GOLPERU. “Ya siendo convocado para mí era un sueño y ahora, el poder entrar a la cancha y defender a tu país, es como que ves alrededor y dices ‘estoy defendiendo a Perú y quiero ganar, quiero que todo nos vaya bien’. Es una sensación indescriptible”, agregó.

Aunque el empate ante Colombia y la derrota ante Ecuador no fueron los resultados que Perú esperaba, Archimbaud se mantiene optimista de cara al futuro. “Dios quiera que puedan venir aún muchos más partidos con la selección y que primordialmente podamos sumar de a 3, que es lo que queremos para así poder conseguir objetivos importantes”, afirmó, dejando claro su deseo de seguir siendo parte del proyecto de Jorge Fossati.





Archimbaud: la disciplina y el sueño de jugar en el extranjero





Sin embargo, el también exjugador de Alianza Lima no se conforma solo con ser parte de la Selección. A sus 30 años, el mediocampista aún sueña con dar un paso más en su carrera: jugar en el extranjero. “Cumplí un sueño que era poder estar en la selección, obviamente no me conformo y quiero mucho más. Uno de esos sueños es que me sigan convocando de manera habitual, y el otro también es poder jugar en el extranjero. Siento que aún estoy en edad de poder hacerlo”, dijo.

En un fútbol donde cada vez más jugadores peruanos buscan consolidarse fuera del país, Archimbaud sabe que su oportunidad puede estar cerca. “Hoy por hoy la edad es un número nada más, y el que está preparado para poder jugar es el que va a hacerlo. Siento que la disciplina y el trabajo están por encima del talento”, explicó.

Uno de los pilares de Jean Pierre Archimbaud ha sido siempre la constancia y la disciplina. En esa línea, el jugador de FBC Melgar dijo: “Siento que estoy a base de eso: disciplina y trabajo. Voy a seguir luchando para mejorar y aspirar a cosas más importantes”, concluyó el volante, que ya lleva 52 minutos en cancha con la Bicolor (44 ante Ecuador y ocho ante Colombia).

Jean Pierre Archimbaud debutó oficialmente con la Selección Peruana en el partido ante Colombia. (Foto: AFP)

¿Cuándo saldrá la convocatoria de la Selección Peruana?





Se espera que Jorge Fossati vuelva a citar alrededor de 30 jugadores, como lo hizo en su último llamado, pero con más de una novedad. Depor conoció que la publicación oficial se dará este domingo 29 de septiembre, aprovechando el cierre de la jornada 13 del Clausura, la última antes del parón por el reinicio de las Eliminatorias.

El domingo ya habrá acabado casi todo los partidos de la fecha, solo esperando el desenlace del encuentro entre Atlético Grau y UTC, y con ello el DT de la Bicolor lanzará su nómina para la fecha doble de octubre. Ojo, el lunes 30 iniciarán los entrenamientos en la Videna, y como es común en estos casos en época de selección, los primeros en sumarse serían los jugadores del torneo local. Los del extranjero estarán llegando de manera progresiva a partir del viernes 4 de octubre.





Uruguay y Brasil, los retos de la Selección Peruana en octubre





La ‘Bicolor’ recibirá a Uruguay en Lima y visitará Brasil la próxima jornada doble de octubre, válido por la fecha 9 y fecha 10 de las clasificatorias, respectivamente. En ese sentido, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó todos los detalles de los próximos dos compromisos de Perú, vale decir, la fecha, el horario y el escenario donde se llevarán a cabo ambos encuentros.

En el marco de la fecha 9, Perú recibirá a Uruguay el viernes 11 de octubre a las 8:30 pm (hora peruana), en el Estadio Nacional de Lima. Un encuentro importante para los intereses de la Bicolor en medio de la necesidad de sumar su primer triunfo en estas Eliminatorias y ver cómo se mueve la tabla de posiciones.





Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Mundial 2026

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 8 6 0 2 12 4 8 18 2 Colombia 8 4 4 0 9 5 4 16 3 Uruguay 8 4 3 1 13 5 8 15 4 Ecuador 8 4 2 2 6 4 2 11 5 Brasil 8 3 1 4 9 8 1 10 6 Venezuela 8 2 4 2 6 7 -1 10 7 Paraguay 8 2 3 3 2 3 -1 9 8 Bolivia 8 3 0 5 10 15 -5 9 9 Chile 8 1 2 5 4 12 -8 5 10 Perú 8 0 3 5 2 10 -8 3

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR