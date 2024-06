El viernes 21 de junio, Perú y Chile se enfrentarán en el primer partido del Grupo A de la Copa América 2024 en el AT&T Stadium, ubicado en Texas. Este es un momento crucial para el equipo dirigido por Jorge Fossati, que busca un inicio exitoso en el torneo continental. La selección chilena, bajo la dirección de Ricardo Gareca, también aspira a destacar como protagonista. A continuación, encontrarás detalles sobre la preparación de ambos equipos, el horario de inicio del ‘Clásico del Pacífico’ y los canales de transmisión disponibles.

Perú llega a este partido tras su victoria por 1-0 sobre El Salvador el 14 de junio en el Subaru Park. A pesar de ser considerada favorita y haber controlado la posesión del balón, la ‘Blanquirroja’ no logró generar oportunidades claras de gol, y solo un tanto solitario de Edison Flores en el primer tiempo aseguró la victoria. El rendimiento colectivo del equipo generó muchas interrogantes.

Hasta ahora, los patrones tácticos del sistema 3-5-2 que Jorge Fossati quiere implementar no se han visto reflejados en los partidos de preparación de la Selección Peruana, como se evidenció no solo contra El Salvador, sino también en el empate 0-0 frente a Paraguay en Lima. El rendimiento en el juego interior continúa siendo una preocupación para la ‘Bicolor’, ya que ni Piero Quispe, Sergio Peña ni André Carrillo lograron destacar.

En ese amistoso jugado en el Estadio Monumental de Ate, que finalizó sin goles, la selección peruana se enfrentó a un equipo combativo, similar a los que participarán en la Copa América, pero no logró generar peligro, sin realizar disparos a puerta durante los noventa minutos. Se espera que en su debut contra la Roja, Perú muestre una mejora significativa en su juego y en la zona de ataque.

Por otro lado, Chile llega a este partido tras vencer 3-0 a Paraguay en su último partido de preparación antes de la Copa América. Bajo la dirección de Ricardo Gareca, el equipo sigue mostrando una buena forma y llega al inicio del torneo con grandes expectativas para avanzar como uno de los líderes del Grupo A. Eduardo Vargas (2) y Víctor Dávila fueron los autores de los goles contra la ‘Albirroja’.





¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile se miden este viernes 21 de junio por la fecha 1 del Grupo A de la Copa América. El partido está pactado para jugarse desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Venezuela, Chile y Bolivia iniciará a las 8:00 p.m. En Argentina, Uruguay y Brasil comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en México a las 6:00 p.m.





¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de América TV (Canal 4), DSports (DIRECTV), DGO y Chilevisión. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Si no tienes ninguna de estas opciones, recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del ‘Clásico del Pacífico’.





¿En qué estadio jugarán Perú vs Chile?

El emocionante encuentro por la Copa América 2024 entre Perú y Chile, conocido como el Clásico del Pacífico, está programado para este viernes 21 de junio y se llevará a cabo en el AT&T Stadium, situado en Arlington, Texas, Estados Unidos. Este estadio es el hogar de los Dallas Cowboys de la National Football League (NFL) y tiene una capacidad para albergar a 80,000 espectadores.

El AT&T Stadium es un recinto deportivo de fútbol ubicado en Texas, Estados Unidos. (Foto: Copa América).





