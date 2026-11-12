La Selección Peruana continúa preparándose para afrontar sus próximos desafíos internacionales bajo la conducción de Mano Menezes. En ese contexto, uno de los temas que viene tomando fuerza es la posibilidad de que la ‘Bicolor’ dispute algunos encuentros de las próximas Eliminatorias en ciudades de altura, como parte de una estrategia para aprovechar las condiciones geográficas del país. Sobre este escenario, Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, se pronunció a su llegada a Lima.

El estratega altiplánico fue consultado sobre esta posibilidad y dejó en claro que la elección de una sede no pasa únicamente por la altura, sino también por las condiciones futbolísticas que pueda ofrecer. Incluso, recordó la experiencia de su selección, que históricamente disputó sus encuentros en La Paz, pero que posteriormente trasladó su localía a El Alto, donde encontró otros aspectos favorables para competir.

En cuanto al amistoso que disputarán ambas selecciones este viernes 13 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, Villegas consideró que será una buena oportunidad para evaluar el rendimiento de sus futbolistas. El entrenador espera que este compromiso permita sacar conclusiones importantes de cara al próximo proceso clasificatorio. “Que este partido nos sirva muchísimo para ambos. Que sea un rendimiento bueno para ambas selecciones, donde podamos sacar buenas conclusiones y nos preparemos para la próxima Eliminatoria”, manifestó.

Asimismo, el técnico boliviano tuvo palabras de reconocimiento para Mano Menezes, quien viene encabezando una nueva etapa en la Selección Peruana. Villegas aseguró que tiene buenas referencias del entrenador brasileño y destacó el recambio que viene experimentando la ‘Bicolor’. “Las mejores referencias de Mano Menezes. Sabemos que hay un cierto recambio también y que están trabajando muy bien”, señaló a su llegada a la capital peruana.

Por otro lado, Óscar Villegas explicó que Bolivia también viene trabajando en la búsqueda de nuevos talentos para fortalecer su selección de cara a los próximos años. En ese sentido, reveló que algunos de los futbolistas convocados podrían formar parte del Sudamericano Sub-20 que se disputará en enero. “Estamos nosotros en esa dinámica de ver nuevos jugadores para nuestro futuro”, agregó el estratega, quien destacó el trabajo conjunto de su comando técnico con las distintas categorías.

Otro de los temas por los que fue consultado el entrenador de Bolivia fue la ausencia de Guillermo Viscarra en la convocatoria para esta fecha FIFA. El guardameta, que defendió la camiseta de Alianza Lima hasta mediados de este año, actualmente no tiene equipo, situación que fue lamentada por el estratega, quien destacó sus condiciones y dejó en claro que seguirá siendo considerado para futuras convocatorias.

“Billy está sin equipo, lamentamos mucho eso porque un arquero del nivel de él, lamentamos que este semestre se haya quedado sin club, pero estamos seguros que para el próximo semestre va a estar atajando en algún equipo y seguramente seguirá teniendo las puertas abiertas de la selección”, expresó Villegas sobre el presente del exarquero blanquiazul.

Finalmente, al ser consultado nuevamente por la posibilidad de que Perú dispute partidos en ciudades de altura, el entrenador boliviano dejó una reflexión sobre la experiencia de su selección. “Yo creo que eso es un poco de todo. Hay que jugar bien, tener una buena propuesta y esperamos que a nosotros también nos lleven allá”, comentó. Además, recordó que Bolivia históricamente jugó en La Paz y que su traslado a El Alto respondió también a las condiciones del estadio y las ventajas deportivas que encontraron en dicha sede.

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