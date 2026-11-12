Mientras la Liga 1 está en receso por la fecha FIFA y la definición del Torneo Clausura 2026 entró en suspenso por algunos días, Universitario de Deportes continúa trabajando en la conformación de su plantel para la próxima temporada. Así pues, en las últimas horas se confirmó la continuidad de un futbolista que recientemente recibió el respaldo del comando técnico encabezado por Fabián Bustos: Miguel Vargas.

El portero, quien venía siendo suplente hasta antes de la llegada de Bustos y empezó a recobrar protagonismo ante el bajo nivel de Diego Romero, concretó algo que se venía hablando desde hace semanas: la extensión de su contrato, el cual finalizaba en diciembre de este año. En ese sentido, las partes involucradas llegaron a un acuerdo definitivo para la renovación de su vínculo.

De esta manera, según confirmaron en el programa Modo Fútbol, Miguel Vargas renovó su contrato por dos temporadas más, es decir, hasta finales del 2028. Con este respaldo, el guardameta de 30 años apunta a pelear por el titularato en el 2027 y conseguir la continuidad que no tuvo en este 2026.

Vargas, quien llegó a la ‘U’ para la temporada 2025 proveniente de Deportivo Garcilaso, siempre asumió su rol de rueda de auxilio con responsabilidad y se mantuvo atento para estar bien físicamente para cuando fuera requerido. Sin embargo, en este 2026 le tocó jugar muy poco y fue relegado por Diego Romero.

La situación podría cambiar para el año que viene, pues tanto él como Romero comenzarán desde cero y la lucha por la titularidad estará más que reñida. Hay que mencionar que ‘Chiquito’ todavía tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027 y hasta el momento no se conoce si existe la intención de renovarle por más tiempo.

En cuanto a números, Miguel Vargas ha disputado 14 partidos a lo largo del 2026, divididos en siete encuentros por el Torneo Apertura, cinco por la Copa Libertadores y dos por el Clausura. En dicho margen, el guardameta encajó 16 goles y solo mantuvo su arco en cero en cinco ocasiones. ¿Le ganará la pulseada a Diego Romero en el 2027?

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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