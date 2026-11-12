Sport Huancayo y Universitario de Deportes protagonizarán uno de los partidos más esperados de la última jornada del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos se enfrentarán en el estadio IPD de Huancayo, en un compromiso que genera gran expectativa por lo que está en juego. Sin embargo, en la previa también hay un tema que no pasa desapercibido para los aficionados: el precio de las entradas, que tendrá un costo general de S/200.

La información sobre el precio de las localidades fue confirmada por Raúl Rojas, vicepresidente de Sport Huancayo, quien señaló que las entradas tendrán un costo de S/200 para las tribunas Oriente y Occidente. Asimismo, se informó que la venta comenzará este lunes 16 de noviembre, por lo que los hinchas de ambos equipos deberán tomar sus precauciones si desean acompañar a sus respectivos clubes en la Ciudad Incontrastable.

Pero el precio de las entradas no es la única novedad alrededor de este compromiso. Durante las últimas horas también existía incertidumbre sobre la posibilidad de que el encuentro se dispute con ambas hinchadas, debido a las observaciones relacionadas con la habilitación de las tribunas del recinto deportivo. En principio, únicamente Occidente contaba con el certificado ITSE, mientras que Oriente todavía presentaba inconvenientes para recibir espectadores.

Sobre este panorama, Gustavo Peralta informó que, pese a contar con el certificado ITSE parcial, correspondiente únicamente a la tribuna Occidente, la Policía de Huancayo dará su opinión favorable al plan de protección presentado por Sport Huancayo. Posteriormente, la Prefectura de Huancayo otorgará las garantías necesarias para la realización del espectáculo deportivo. Cabe señalar que la Policía ha calificado el encuentro como de alto riesgo.

De esta manera, el compromiso entre el Rojo Matador y Universitario apunta a disputarse con las tribunas Oriente y Occidente habilitadas, además de contar con la presencia de ambas hinchadas. No obstante, todavía se espera una confirmación por parte del club local respecto a la situación de Oriente. La expectativa es que los aficionados de ambos equipos puedan acompañar a sus instituciones en un partido que puede ser determinante para el desenlace del campeonato.

Por otro lado, la situación de la tribuna Oriente continúa siendo uno de los puntos pendientes en la organización del encuentro. Este sector todavía no cuenta con la autorización correspondiente para recibir público, por lo que su habilitación dependerá de las evaluaciones y decisiones de las autoridades competentes.

En cuanto a la programación, Sport Huancayo recibirá a Universitario este domingo 22 de noviembre, desde las 3:00 p.m., en el estadio IPD de Huancayo. El encuentro corresponde a la última fecha del Torneo Clausura y tendrá un atractivo especial por la importancia de los puntos en disputa.

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