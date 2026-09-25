En el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, Perú vs. Estados Unidos se enfrentarán en un nuevo amistoso internacional FIFA, pactado para este sábado 26 de septiembre. Revisa toda la información que necesitas saber de este compromiso, el cual servirá como una dura prueba para Mano Menezes y sus dirigidos, pues enfrente tendrán a una de la selecciones que dejó sensaciones de crecimiento en la última Copa del Mundo, donde precisamente fueron anfitrionas.

El cuadro ‘Blanquirrojo’ llega a Florida bajo el mando del técnico brasileño Mano Menezes, quien busca aprovechar esta gira para consolidar su idea de juego y probar nuevas variantes pensando en las Eliminatorias Sudamericanas que arrancan el próximo año.

La planificación del estratega sufrió modificaciones de última hora debido a las ausencias de referentes como André Carrillo y la desconvocatoria por lesión del zaguero Fabio Gruber, cuyo lugar fue ocupado de emergencia por Alfonso Barco, procedente del fútbol croata. Ante estas bajas, el cuerpo técnico ha optado por un replanteo táctico, trabajando un sistema 4-2-3-1 para equilibrar las líneas.

Desde la pizarra, la oncena peruana presentaría novedades sumamente interesantes para el análisis, destacando la inclusión de Piero Magallanes desde el arranque. Con Oliver Sonne completamente recuperado de sus molestias y perfilado como titular, la primera línea estaría conformada por el propio Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López, custodiando el pórtico de Pedro Gallese.

En el eje del campo, Yoshimar Yotún y Wilder Cartagena aportarán la contención, dejando la generación ofensiva a Magallanes, Jairo Vélez y Jhonny Vidales, quienes tendrán la misión de alimentar a Gianluca Lapadula como única referencia de área.

En la vereda de enfrente, Estados Unidos afronta este compromiso inmerso en una profunda reestructuración tras su participación en el Mundial 2026. El técnico Mauricio Pochettino ha sorprendido con una convocatoria plagada de juventud, citando a trece futbolistas sin experiencia en la selección absoluta, provenientes en su mayoría de los combinados Sub-20 y Sub-17.

Esta radical apuesta responde a las ausencias masivas de sus principales figuras internacionales; nombres consolidados como Christian Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Timothy Weah, Alejandro Zendejas y Ricardo Pepi han quedado al margen de esta nómina.

A pesar de la juventud del plantel, el conjunto de ‘Las Barras y las Estrellas’ mantendrá una columna vertebral reconocible para sostener a los debutantes. Pochettino confiaría el arco a Matt Freese, respaldado por una zaga conformada por Alex Freeman, Auston Trusty, Chris Richards y Miles Robinson.

La dinámica en la medular pasará por los botines del experimentado Tyler Adams haciendo dupla con Sebastian Berhalter. En el bloque ofensivo, la jerarquía de Sergiño Dest, Malik Tillman y Gio Reyna será vital para generar desequilibrio y asistir al joven atacante Damion Downs.

¿En qué canales ver el Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

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