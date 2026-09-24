Mano Menezes empieza a darle forma a una de las zonas que más dudas generaba en la Selección Peruana. El brasileño viene perfilando una defensa para el duelo frente a Estados Unidos, con una base que empieza a repetirse en los entrenamientos y Pedro Gallese firme en el arco.

Por el sector derecho, Oliver Sonne vuelve a tomar ventaja después de superar la molestia que presentó en la rodilla derecha. El lateral consiguió entrenar a la par de sus compañeros y, tras quedar atrás la preocupación por su estado físico, tiene grandes posibilidades de arrancar como titular.

La confianza del comando técnico también se explica por la continuidad que ha tenido desde el inicio de este proceso. Sonne fue titular en los cuatro amistosos anteriores de Menezes y acumuló 310 minutos, siendo uno de los futbolistas que más participación tuvo durante esta primera etapa.

En el otro costado, Marcos López aparece prácticamente consolidado. El lateral izquierdo también fue titular en los cuatro compromisos anteriores y registra 338 minutos bajo las órdenes del entrenador brasileño. Su continuidad lo convierte en una de las piezas que Menezes ha mantenido con mayor regularidad desde que asumió.

Para el centro de la defensa, Renzo Garcés es uno de los nombres que gana espacio. El zaguero no pudo participar en los dos primeros amistosos debido a una lesión, pero regresó para los encuentros ante Haití y España, donde disputó los 90 minutos en ambos. De esta manera, suma 180 minutos en la era Menezes.

Oliver Sonne se recuperó de su lesión y será de la partida frente a Estados Unidos. (Foto: Getty Images)

A su lado estaría Miguel Araujo, quien ya tuvo participación durante los primeros partidos del nuevo proceso. El defensor jugó 85 minutos ante Senegal y 45 frente a Honduras, acumulando 130 minutos en total. Posteriormente quedó fuera de los encuentros ante Haití y España debido a una lesión, por lo que ahora busca recuperar su lugar.

De esta manera, Sonne y López son los únicos integrantes de la defensa que han sido titulares en los cuatro partidos anteriores de la era Menezes. Garcés tuvo participación completa en los dos últimos, mientras que Araujo busca volver a tener protagonismo después de superar el problema físico que interrumpió su continuidad.

Con lo trabajado durante los últimos días, el bloque defensivo que viene tomando forma tendría a Sonne como lateral derecho, Garcés y Araujo como centrales, y López por izquierda. Menezes todavía deberá confirmar su oncena, pero la línea defensiva parece ser una de las zonas donde el técnico ya tiene más claras sus principales alternativas.

Marcos López fue titular en los anteriores cuatro partidos de la Selección Peruana con Mano Menezes. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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