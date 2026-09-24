La Selección Peruana recibió una noticia positiva en las últimas horas, aunque no todo es tranquilidad para Mano Menezes. Cuando parecía que uno de sus laterales tendría que quedarse al margen del primer amistoso de esta gira frente a Estados Unidos, la situación cambió y ahora existe una posibilidad concreta de verlo desde el inicio. En paralelo, uno de los jugadores más experimentados del plantel continúa sin poder trabajar con normalidad y apunta a quedar fuera del compromiso.

Oliver Sonne es quien dio el giro positivo. Hasta anteayer, el lateral derecho parecía prácticamente descartado debido a una molestia en la rodilla derecha que le había impedido incorporarse con normalidad a los trabajos. Sin embargo, su evolución fue favorable y finalmente consiguió entrenar a la par de sus compañeros, dejando atrás las dudas que existían sobre su disponibilidad.

Según informó L1 Radio, este cambio incluso abre la posibilidad de que el futbolista sea titular frente a Estados Unidos. El comando técnico tendría previsto utilizarlo como lateral derecho, una posición en la que ha sido una de las principales alternativas durante los primeros partidos de Menezes al frente de la ‘Bicolor’.

El escenario contrasta con lo que ocurre con André Carrillo. El volante continúa con molestias producto del edema muscular que presenta en la parte posterior del muslo izquierdo y todavía no consigue trabajar a la par del resto del plantel. Por esa razón, el comando técnico prefiere no correr ningún riesgo con uno de los jugadores de mayor experiencia de la convocatoria.

Oliver Sonne se recuperó a tiempo de la molestia que presentaba en su rodilla. (Foto: Getty Images)

De acuerdo con la información brindada, Carrillo no será considerado para el duelo ante Estados Unidos. La decisión responde principalmente a la precaución, teniendo en cuenta que la molestia muscular todavía persiste y que Perú tendrá otros tres compromisos durante esta gira internacional.

La intención es que el mediocampista pueda recuperarse completamente y quedar disponible para alguno de los siguientes encuentros. México, Canadá y Colombia aparecen como las siguientes posibilidades para su regreso, aunque todo dependerá de cómo responda durante los próximos días y de las evaluaciones del cuerpo médico.

De esta manera, Mano Menezes tendrá una alternativa más para el sector derecho de la defensa, mientras espera la recuperación de uno de sus futbolistas de mayor recorrido. La evolución de ambos casos será seguida de cerca durante los próximos entrenamientos de la ‘Blanquirroja’.

Por ahora, el panorama es claro: el lateral derecho dio un paso adelante en su recuperación y tiene grandes posibilidades de iniciar el amistoso, mientras que André Carrillo continuará con un trabajo diferenciado y será reservado para evitar que la molestia muscular se agrave. El objetivo será que pueda estar disponible para los siguientes compromisos de esta fecha FIFA.

André Carrillo no será tomado en cuenta para el partido frente a Estados Unidos. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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