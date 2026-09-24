Piero Magallanes podría ser una de las sorpresas de Mano Menezes frente a Estados Unidos. El atacante fue probado como titular durante el último entrenamiento de la Selección Peruana. Sin embargo, su presencia desde el inicio todavía no está confirmada.

El futbolista de Sport Huancayo apareció en el equipo titular que ensayó el comando técnico durante los trabajos del último miércoles. La formación fue variando conforme avanzó la práctica, por lo que Menezes todavía mantiene algunas dudas antes de definir la oncena que enfrentará al combinado estadounidense.

La presencia de Piero Magallanes en el equipo inicial representa una señal importante. El atacante viene siendo observado por el entrenador brasileño desde su llegada a la convocatoria y ahora apareció dentro de una de las variantes que probó para el compromiso. Su inclusión responde a la intención de encontrar diferentes alternativas en el frente ofensivo.

Esta situación abre un espacio para que Mano Menezes piense en Magallanes como una alternativa interesante frente a un rival de jerarquía como Estados Unidos, que llega de disputar el Mundial donde fue anfitrión. Eso sí, que haya trabajado como titular no significa que tenga asegurado un lugar desde el inicio.

Piero Magallanes apunta a ser titular y ganarse un lugar en la consideración de Mano Menezes. (Foto: ITEA Sports)

Los números de Piero Magallanes en el 2026

El llamado a la Selección Peruana también llega respaldado por el presente que Piero Magallanes viene construyendo con Sport Huancayo. Durante la temporada 2026, el atacante suma 24 partidos disputados en la Liga 1, con 19 apariciones como titular. Además, registra cuatro goles y dos asistencias, números que reflejan la continuidad que ha tenido en el cuadro huancaíno. Su último tanto se produjo el pasado 12 de septiembre, en la victoria por 1-0 sobre Comerciantes Unidos.

Estos registros ayudaron a que el futbolista de 25 años recibiera su convocatoria a la Selección Peruana. Magallanes reconoció que el llamado lo tomó por sorpresa y explicó que uno de sus principales objetivos durante esta gira era aprovechar la oportunidad que pudiera recibir. “Primero espero tener minutos, aprovecharlos al máximo”, señaló el atacante, quien ahora podría cumplir ese objetivo frente a Estados Unidos.

Mano Menezes también explicó los criterios que tomó en cuenta para incluirlo dentro de la convocatoria. El técnico brasileño señaló que no se fija únicamente en el club donde juega un futbolista, sino también en su rendimiento actual, la historia que pueda tener con la selección y las características que puede ofrecer dentro de su propuesta. En ese sentido, Magallanes consiguió llamar la atención del comando técnico y ahora aparece como una alternativa para este amistoso.

Piero Magallanes registra cuatro goles con Sport Huancayo en la Liga 1 2026. (Foto: Sport Huancayo)

De todas maneras, el escenario todavía está abierto. Menezes puede mantener a ‘Maga’ en el equipo titular que probó durante el entrenamiento o realizar una modificación antes del encuentro. La práctica del miércoles mostró precisamente esa intención de evaluar distintas variantes, por lo que el atacante de Sport Huancayo deberá esperar la decisión definitiva del entrenador para conocer cuál será su papel ante Estados Unidos.

Si finalmente no inicia, Piero también podría tener una oportunidad durante la etapa complementaria. Su ingreso le permitiría al DT contar con una alternativa fresca para el ataque y observarlo en un contexto diferente, especialmente si el desarrollo del partido requiere modificaciones ofensivas. Por ahora, su presencia desde el arranque es una posibilidad concreta, pero no una confirmación.

Mano Menezes viene ultimando detalles para definir la alineación titular que parará contra Estados Unidos. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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