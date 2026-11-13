La selección peruana volvió a sonreír. Después de varios partidos sin conseguir una victoria, el equipo nacional derrotó 2-0 a Bolivia, en Matute, con goles de Gianluca Lapadula y Maxloren Castro. Un resultado que no solo dejó buenas sensaciones por el marcador, sino también por el rendimiento mostrado durante el encuentro.

Tras el compromiso, Erick Noriega expresó su satisfacción por el resultado y destacó la importancia de haber podido concretar las ocasiones de gol que generó el equipo. El referente de la selección reconoció que el grupo atravesaba momentos de frustración por no conseguir una victoria, pese a las buenas actuaciones que había tenido anteriormente.

“Creo que hoy todos los peruanos se van felices. Mostramos un buen fútbol. Obviamente, no le quitamos mérito a Bolivia, que también hizo un buen partido, pero supimos concretar nuestras ocasiones, que fue lo más importante. Hay que seguir trabajando porque el camino todavía es muy largo”, manifestó Noriega en diálogo con América Deportes.

El futbolista Erick Noriega también recordó que el plantel venía buscando este resultado desde hace varios encuentros. “Estábamos renegando bastante porque no conseguíamos la victoria, incluso haciendo buenos partidos. Tenemos muchísimas cosas que mejorar. Hay rivales que nos han pasado por encima, pero creo que hoy demostramos un buen fútbol y lo que venimos entrenando. Gracias a Dios se pudo ganar”, señaló.

Otro de los aspectos que destacó fue la adaptación de Gruber al equipo nacional. Erick Noriega tuvo palabras de reconocimiento para su compañero, tanto por sus condiciones futbolísticas como por su calidad humana.

“Antes que decirlo como jugador, es una gran persona. Juega muy bien también y creo que se está acoplando muy bien a la selección. Ya es un peruano más. Estamos bastante contentos con él aquí dentro”, comentó.

Finalmente, Noriega resaltó las alternativas que tiene Perú en el equipo y la importancia de continuar trabajando pensando en el principal objetivo: las Eliminatorias.

“Creo que hoy nos fue súper bien a los dos como dupla, al igual que me fue con Garcés. Tenemos jugadores de mucha categoría. Vamos a seguir trabajando porque lo principal son las Eliminatorias”, concluyó.

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