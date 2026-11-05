En busca de nuevas variantes en el centro del campo, Mano Menezes convocó al ítalo-peruano Francesco Andrealli para el amistoso de la próxima semana frente a Bolivia y todo hace indicar que tendrá sus primeros minutos con la Selección Peruana absoluta en el Estadio Alejandro Villanueva, este viernes 13 de noviembre. Su presencia en la ‘Bicolor’ llamó la atención de más de uno, pero no en la Videna, en donde lo tenían bien visto desde haces gracias a su participación en los microciclos de la Sub-20.

Andrealli, quien pertenece al Como Primavera, categoría juvenil del Como 1907 de la Primera División de Italia, juega como volante central y una de sus principales características es la facilidad para llegar al área rival, moviéndose con seguridad para distribuir y asociarse con los elementos ofensivos. Con contrato profesional desde inicios del 2025, Francesco ya ha sido observado por Cesc Fàbregas y hace un par de temporadas llegó a estar en el banquillo en dos partidos de la Serie A.

De madre peruana y padre italiano, Francesco Andrealli espera sumar una importante experiencia al unirse a la ‘Blanquirroja’, no solo pensando en el tener minutos contra Bolivia, sino también en volver a ser convocado en el mediano y largo plazo. Con las Eliminatorias 2030 a la vuelta de la esquina, Mano Menezes quiere probar todo lo que tenga a su disposición para aumentar su abanico de opciones en el centro del campo.

A comienzos del 2025, Cecs Fàbregas dio su opinión sobre el volante de 19 años y valoró que siga creciendo dentro del Como. “Andrealli es un jugador joven que ha demostrado calidad y talento. Continuando la senda de desarrollo para el futuro del club, estamos contentos de que haya firmado su primer contrato profesional. Seguiremos atentamente su evolución y su recorrido con la camiseta ‘biancoblu’”, sostuvo a los medios oficiales del club italiano.

Francesco Andrealli es capitán del Como Primavera. (Foto: ITEA Sports)

En su última conferencia de prensa, Mano Menezes también fue consultado sobre Francesco Andrealli y consideró que fue importante su primer contacto con la Selección Peruana Sub-20 antes de llegar a la mayor, pues eso le permitió recabar la información necesaria sobre sus características. Ahora espera conocerlo más de cerca y ver su aporte en la ‘Bicolor’.

“Andrealli ya estuvo en la Sub-20, ese fue el primer paso. Tenemos una relación muy estrecha entre la Sub-20 y la principal. Las informaciones fueron muy positivas. Es un jugador que trabaja de área a área, es muy necesario para el fútbol de hoy. Queremos estrechar la relación con Como, que es importante para nosotros. Tenemos convicción de que andaremos para adelante con Andrealli”, apuntó.

En ese sentido, entendiendo que desde la Videna esperan tener una comunicación constante con el Como, no será la primera vez que veamos a Andrealli en una convocatoria de la Selección Peruana. Con 19 años y con chances claras de debutar en la Primera División de Italia si se dan las condiciones, Mano ve en él una pieza que puede serle útil pensando en el proceso clasificatorio para el Mundial 2030.

Francesco Andrealli firmó su primer contrato profesional con el Como 1907 a inicios del 2025. (Foto: Como 1907)

Convocados de Perú para el amistoso contra Bolivia:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario de Deportes) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario de Deportes) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López, Matías Lazo (Melgar) y Matías Zegarra (Melgar).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López, Matías Lazo (Melgar) y Matías Zegarra (Melgar). Mediocampistas: Andy Polo (Universitario de Deportes), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Francesco Andrealli (Como 1907), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Andy Polo (Universitario de Deportes), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Francesco Andrealli (Como 1907), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes), Jhonny Vidales (Melgar), Luis Iberico (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Este compromiso marcará el regreso de la ‘Bicolor’ a jugar en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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