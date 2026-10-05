El presente de la selección peruana, pese a estar en formación bajo la conducción del brasileño Mano Menezes, no es el mejor, luego de los últimos tres amistosos en esta gira por norteamérica, en la que la blanquirroja se enfrentó a Estados Unidos, México y Canadá. Dos derrotas sin atenuantes y un empate un tanto engañoso es el saldo que se tiene hasta ahora, a la espera del partido ante Colombia.

Durante estos encuentros de preparacion, el delantero Gianluca Lapadula fue titular y anotó el único gol de Perú en la derrota por goleada ante USA por 4-1; luego, en el empate 1-1 ante México, no tuvo minutos; y en la nueva derrota 2-0 frente a Canadá ingresó en la etapa del complemento.

Su aporte fue limitado por los pocos minutos en campo, pero reconoció ante los medios de prensa que la selección peruana tiene mucho por mejorar, sobre todo porque el siguiente rival es Colombia, uno de los combinados nacionales más fuertes de Conmebol, con futbolistas en las mejores ligas del mundo.

“Sin duda, decepción por el resultado, sin duda nos faltó algo”, comentó un tanto desencajado por, sobre todo, el bajo rendimiento del último amistoso ante Canadá.

Gianluca Lapadula y André Carrillo son dos de las más exprimentados de la selección peruana. (Foto: FPF)

Si bien se busca un recambio generacional en la blanquirroja, el entrenador Mano Menezes tiene la necesidad de sostener esta primera parte de su proceso en los futbolistas más experimentados y que disputaron las últimas Eliminatorias, pese a que tal vez, por edad, no puedan llegar al siguiente Mundial.

El universo de jugadores convocables es muy pobre y se ve reflejado en las alineaciones que presenta el estratega brasileño con futbolistas como Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Gianluca Lapadula y André Carrillo, entre otros.

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 8:45 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:45 p.m. en México y a la 1:45 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Colombia?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Colombia, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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