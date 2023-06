Con la llegada de Gianluca Lapadula, el plantel de la Selección Peruana ya se encuentra completo en Osaka y Juan Reynoso por fin podrá trabajar con todos su jugadores pensando en el próximo partido amistoso frente Japón, el cual se jugará el martes 20 de junio a las 4:55 a.m. (horario peruano). La llegada de ‘Lapa’ suma mucho al grupo y, tal como lo mostró en su más reciente conferencia de prensa, está muy feliz de volver a reencontrarse con sus compañeros.

En diálogo con América Deportes, Lapadula comentó que pudo ver el cierre de la victoria sobre Corea del Sur y quedó muy conforme con el desempeño del grupo. “Ayer vi los últimos minutitos del partido y la verdad me gustó mucho el equipo, además me siento muy feliz por el resultado. Somos un equipazo y un gran grupo”, manifestó.

Por otro lado, también de refirió al regreso de Paolo Guerrero a la ‘Blanquirroja’, algo que no se daba desde octubre del 2021, cuando precisamente ambos compartieron plantel en la victoria por 2-0 sobre Chile por las Eliminatorias Qatar 2022. “Es una figura muy importante, un jugador histórico. Es muy importante para nosotros que él pueda estar con el equipo y lo vi hace poco, me da un gustazo, fue un placer verlo”, acotó.

Gianluca está pasando por el mejor momento de su carrera y eso se debe a lo que consiguió con Cagliari en esta temporada que acabó. Además de haber logrado el ascenso a la Serie A, el peruano se erigió como el goleador del equipo –marcando 26 goles en 43 partidos, contabilizando todos los torneos– y el mejor futbolista de la Serie B 2022-23. Según detalló, esto no hubiera sido posible sin mucho trabajo y esfuerzo.

“Fue un sueño, creía mucho en este objetivo y lo hemos logrado. Con mucho sacrificio y trabajo. No solo hay que creer en los sueños, sino también hay que trabajarlos. Con el trabajo se puede lograr cualquier cosa. Tendré mi último partido de esta temporada el martes con mi selección y luego vendrán las vacaciones”, afirmó.

En otra parte de la entrevista se refirió a su presente en Cagliari y los rumores que lo situaron cerca de Alianza Lima. ‘Lapa’ desmintió algún contacto con los victorianos: “Yo tengo dos años más ahí (en Cagliari), tengo mucha empatía con todos, el técnico y el equipo. Que yo sepa, yo no sé nada de ese tema (sobre Alianza Lima)”, agregó.





Lapadula busca su revancha

El pasado 13 de junio se cumplió un año de las dolorosa derrota frente a Australia por el repechaje para el Mundial Qatar 2022. Gianluca Lapadula fue titular aquel día y haber perdido la posibilidad de jugar una Copa del Mundo con la Selección Peruana es algo que hasta ahora le duele. Sin embargo, confesó que lo utilizará como combustible para seguir luchando en este nuevo proceso clasificatorio que comienza en septiembre.

“Ese sufrimiento de ese partido contra Australia todavía sigue conmigo, es algo que me empuja más. Es algo que quiero tener conmigo hasta el último partido de estas clasificatorias, porque me costó mucho, tiene que ser algo que me pueda ayudar a sacar algo más”, indicó.

Finalmente, el ‘Bambino’ agradeció a Juan Reynoso por haberle dado unos días más de descanso y reveló que, a pesar de la extenuante temporada que ha tenido en Italia, está listo para ser titular frente a Japón. “Para lograr cualquier objetivo hay que tener un gran grupo y nosotros los somos, eso es lo más importante. Quiero agradecer al grupo y al ‘profe’ por darme unos días más de descanso. Yo estoy listo para jugar”, puntualizó.

¿Cuándo será el partido entre Perú y Japón?

Luego de completar su primer partido amistoso en Asia y vencer por 1-0 a Corea del Sur, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando le toque visitar a su similar de Japón. Este compromiso está programado para el martes 20 de junio desde las 4:55 a.m. (horario peruano) y se disputará en el Panasonic Stadium Suita, ubicado en la ciudad de Osaka.

Ya con el plantel completo tras la llegada de Gianluca Lapadula, Juan Reynoso empezará a trabajar su estrategia para vencer a los dirigidos por Hajime Moriyasu, quienes recientemente tuvieron una destacada participación en el Mundial Qatar 2022 al llegar hasta los octavos de final. Este será el sexto enfrentamiento entre Perú y Japón, con una estadísticas muy pareja: dos victorias para cada uno y un empate. El único cruce oficial se dio en la Copa América 1999, con un triunfo peruano por 3-2.





