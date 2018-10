Paolo Guerrero y Jefferson Farfán son los mejores amigos y en más de una oportunidad se han jugado bromas en Instagram. Esta vez hablaron de matrimonio y no vas a creer con quién vaciló a la 'Foquita' el 'Depredador'

Paolo Guerrero asistió al matrimonio de Roberto Guizasola y compartió una foto en Instagram con el siguiente mensaje: "Felicidades a un hermano, amigo, compañero. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. #senosfueunomas".

Jefferson Farfán no tardó en responder y bromear con Paolo Guerrero sobre su novia Thaísa Leal. "Hermano están que se nos caen nuestros SOLDADOS. Ahora dentro de poco te me vas tú también y me quedo solo".



Lo que no esperó la 'Foquita' fue la respuesta de Paolo Guerrrero. "Jefferson Farfán eres el próximo con la Yaha", escribió el delantero, quien se habría referido a su expareja Yahaira Plasencia. Tras este comentario el jugador del Lokomotiv de Moscú no respondió más.

Paolo Guerrero: Mira su publicación en Instagram

Paolo Guerrero en Instagram. Paolo Guerrero en Instagram.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán: así se vacilaron en Instagram

Paolo Guerrero en Instagram. Paolo Guerrero en Instagram.

