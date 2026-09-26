Jairo Vélez fue uno de los jugadores que tuvo participación durante gran parte del partido que Perú disputó ante Estados Unidos. La Selección Peruana terminó cayendo por un contundente marcador de 4-1 en este amistoso internacional, en un encuentro que dejó varias situaciones para analizar de cara al próximo compromiso de la ‘Bicolor’.

Luego de la derrota, el mediocampista de Alianza Lima se refirió a lo ocurrido dentro del campo y consideró que algunas decisiones arbitrales terminaron afectando al equipo nacional, especialmente en el tramo decisivo del compromiso. Vélez sostuvo que el penal sancionado cuando el marcador se encontraba igualado generó un cambio en el comportamiento del conjunto dirigido por Mano Menezes.

“Era un resultado que no nos esperábamos. Creo que el penal nos descontroló un poquito. El árbitro también, no hay excusa, pero creo que sí nos ayudó a descontrolar un poco y a partir de ahí el equipo dejó más espacios para el rival”, explicó en Bicolor+.

La acción a la que hizo referencia el futbolista ocurrió cuando Perú y Estados Unidos igualaban 1-1. El juez principal Steffon Dewar sancionó una pena máxima a favor del conjunto local, decisión que generó reclamos por parte de los jugadores peruanos. A partir de ese momento, el cuadro nacional perdió parte del orden que había mostrado durante algunos pasajes del encuentro y Estados Unidos aprovechó los espacios para ampliar la diferencia.

Para Vélez, la situación terminó influyendo en el desarrollo del partido, aunque también reconoció que el equipo debe asumir lo ocurrido y trabajar en los errores que cometió. El resultado significó un duro golpe para la ‘Bicolor’, que tendrá poco tiempo para recuperarse debido a la cercanía de su siguiente presentación en territorio estadounidense.

Jairo Vélez reveló el mensaje de Mano Menezes tras la derrota

Más allá del resultado adverso, Jairo Vélez aseguró que el plantel debe dejar atrás rápidamente lo sucedido ante Estados Unidos. La Selección Peruana tendrá una nueva prueba en pocos días y, por ello, el mediocampista destacó el mensaje que Mano Menezes compartió con los futbolistas una vez finalizado el encuentro.

El técnico brasileño buscó levantar el ánimo del grupo y pidió que la atención esté puesta en el siguiente compromiso. Vélez contó que el estratega fue claro con el plantel y les pidió mantener la fortaleza para afrontar el próximo desafío de la gira.

“Dijo que tenemos que seguir fuertes. Ahora tenemos una revancha y toca pensar en eso”, concluyó el jugador, quien ya apunta al siguiente partido de la Selección Peruana.

La derrota ante Estados Unidos deja aspectos por corregir para la ‘Bicolor’, que deberá aprovechar los próximos entrenamientos para recuperar el orden y evitar repetir los errores que le permitieron al conjunto norteamericano sacar una amplia diferencia en el marcador.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La Selección Peruana tendrá una nueva presentación el martes 29 de septiembre de 2026, cuando se mida ante México en otro amistoso internacional. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El compromiso está programado para las 8:00 p. m. (hora peruana). Será una nueva oportunidad para el equipo de Mano Menezes de mostrar una reacción después de la derrota ante Estados Unidos y cerrar esta gira por Norteamérica con mejores sensaciones.

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