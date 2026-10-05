La selección peruana ha recibido duras críticas, tras la última derrota ante su similar de Canadá, en un amistoso por fecha FIFA. El rendimiento de los dirigidos por Mano Menezes dejó mucho que desear, y fue superado ampliamente por los norteamericanos con un 2-0 en contra que quedó corto por lo visto en el campo de juego del Stade Saputo (Saputo Stadium) de la ciudad de Montreal, Canadá.

Pese a ello, uno de los que mantiene cierta regularidad y quien, de hecho, marcó el gol del empate en el pasado encuentro de preparación ante México fue Jairo Vélez. El delantero de Alianza Lima salió al frente y tuvo autocrítica por la presentación peruana en lo que va de la gira.

“La verdad que cuesta un poco hablar de este partido, pero creo que al final estos duelos ayudan bastante”, dijo muy contrariado al inicio de su alocución con los medios de prensa.

“Es difícil, entendemos el momento que no es nada agradable. En lo futbolístico, tenemos que mejorar y sacando lo positivo es que nos ayuda para entender al nivel que debemos jugar. Estamos en un proceso, este nivel nos ayuda a mejorar. Creo que todos estos partidos nos van a ayudar para seguir creciendo. Debemos seguir encontrando el equipo”, añadió Vélez.

Jairo Vélez, pese a ser delantero, tuvo labores defensivas ante Canadá. (Foto: FPF)

Vélez fue una de las figuras de Perú en el empate 1-1 frente a México y anotó el único gol de la blanquirroja, luego de aprovechar un error defensivo de los aztecas y definir con mucha jerarquía.

Frente a Estados Unidos y Canadá también fue titular, pero estuvo muy aplicado en la marca, por lo que no tuvo muchas acciones de ataque. Su labor táctica fue muy sacrificada por orden del estratega brasileño Mano Menezes.

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 8:45 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:45 p.m. en México y a la 1:45 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Colombia?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Colombia, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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