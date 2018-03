Juan Carlos Oblitas: "Programamos un amistoso más para darle fútbol a Paolo Guerrero"

La Selección Peruana enfrentará esta noche a Islandia y luego disputará tres encuentros más de preparación antes del Mundial Rusia 2018. Juan Carlos Oblitas afirmó que uno de esos encuentros se buscó para darle más fútbol a Paolo Guerrero quien cumple una sanción de seis meses impuesta por FIFA.

"Nosotros pensábamos jugar 4 partidos previo al Mundial, pero se hizo uno más por el caso de Paolo Guerrero; para que tenga un poco más de minutos antes de llegar a la Copa del Mundo”, dijo Oblitas en RPP.

Perú vs. Islandia juegan hoy en Nueva Jersey por amistoso internacional FIFA



El 29 de mayo la Selección Peruana jugará ante Escocia en Lima. Este encuentro marcará la reaparición de Paolo Guerrero quien está a la espera de la audiencia en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El 3 de mayo el delantero cumple su castigo pero apeló, como ya se sabe, al TAS.

El 3 de junio la bicolor jugará con Arabia Saudita y el 9 de junio terminará su preparación enfrentando a Suecia.

El extécnico de la Selección Peruana dijo además que le gustó mucho Perú ante Croacia y que se sorprendió con el juego del equipo. “Me gustó mucho la selección y en varios pasajes del encuentro. Fue el mejor partido que le he visto a la selección en mucho tiempo. Significa que hay una idea de juego y por eso estoy tranquilo”, afirmó.

También habló de la continuidad de Ricardo Gareca luego del Mundial Rusia 2018: "Yo no he hablado del tema con Ricardo. Después del Mundial ya habrá tiempo para conversar. Lo único que le digo es no va a estar mejor en otro sitio que en Perú".

