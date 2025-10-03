Cerrando la fecha 12 del Torneo Clausura, Melgar derrotó 2-0 a Cienciano y se llevó el Clásico del Sur. Al mando de Juan Reynoso, el ‘Dominó’ cumplió su cuarto partido sin perder y sigue firme en su objetivo de alcanzar el cuarto lugar de la Tabla Acumulada y entrar a un hipotético play-off por el título de la Liga 1: con dos partidos más, se ubica a tres puntos de Sporting Cristal. Eso sí, tras vencer al ‘Papá’ el DT mistiano tomó la palabra y no solo habló de la actualidad de su equipo, sino también de la última convocatoria de la Selección Peruana.

Con el plan de renovación, Manuel Barreto dio una lista de 25 futbolistas en su primera nómina con alguna caras nuevas y la ratificación en el llamado de Matías Lazo, futbolista de Melgar. Al respecto, el ‘Cabezón’ mostró su satisfacción por este llamado y, de paso, habló de que futbolistas formados en el ‘Dominó’ también serán parte del cambio generacional en la Bicolor.

“Es súper importante lo de Matías (Lazo) porque refuerza lo que hace Melgar en divisiones menores, pero también está Kenji (Cabrera) que se acaba de ir y es de las divisiones menores. También (Jefferson) Cáceres, Walter (Tandazo), que siempre levanta la mano, son tres a cuatro jugadores que pueden liderar este cambio generacional”, declaró Reynoso en conferencia de prensa.

Matías Lazo es el único convocado de Melgar en la Selección Peruana. (Foto: Omar Cruz/GEC)

A su vez, ratificó que el objetivo de Melgar de Arequipa, además de competir en la Liga y y en Copa Libertadores o Sudamericana, es continuar la línea de convertirse en un club exportador: en el último tiempo vendió a Jefferson Cáceres al Sheffield United de Inglaterra y a Kenji Cabrera en Vancouver Whitecaps de la MLS.

“Todos los futbolistas mencionados juegan, también son dinámicos y hoy el fútbol pide esa situación. La ilusión es que los chicos de Liga 3 y de la Sub-18 sigan creciendo, y en el mediano plazo tengamos más jugadores, no solo en la selección, sino también con la posibilidad de ser vendidos, que para un club de provincia no es tan normal aquí en el país”, agregó el exentrenador de Cruz Azul.

El también extécnico de la Selección Peruana espera extender la buena racha con el ‘Dominó’ este domingo 5 de octubre en Sullana ante Atlético Grau, que viene de perder ante Alianza Lima en Matute. Tras el receso por fecha FIFA, Melgar afrontará un duelo clave en Arequipa ante Alianza UDH y luego visitará a Sport Boys en el Callao.

Bernardo Cuesta llegó a 400 partidos con Melgar en el duelo contra Cienciano. (Foto: FBC Melgar)

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del sábado 11.

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, con la transmisión de Movistar Deportes. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de streaming de Movistar TV App o DGo. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile:





Arqueros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina). Defensas : Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca). Volantes : Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia). Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).

TE PUEDE INTERESAR