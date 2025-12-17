La selección de Bolivia llegará a nuestro país para enfrentar a un combinado nacional el próximo domingo 21 de diciembre en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, en un amistoso de preparación de cara a lo que será su participación en el repechaje que otorga un lugar en el próximo Mundial 2026.
Para este encuentro, si bien ya había anunciado a sus convocados, el seleccionador altiplánico, Óscar Villegas, decidió sumar de último momento a cuatro nuevos elementos para que sean parte de la delegación.
Se trata de Jesús Maraude (Always Ready), Santiago Arce y Leonardo Justiniano (San Antonio), además de Bruno Poveda (GV San José).
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a través de un comunicado oficial, se encargó de realizar el anuncio y los jugadores en mención se suman a la concentración en la ciudad de Santa Cruz para los entrenamientos de rigo, previo al viaje a Lima.
Cabe mencionar que el arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, y el destacado mediocampista Miguel Terceros del América Mineiro no forman parte de la lista y se espera su llamado para los próximos partidos.
Con Pedro Gallese como hombre más experimentado, el conjunto blanquirrojo, que será dirigido de manera interina por el argentino Gerardo Ameli, se presentará en este partido en un escenario con capacidad para 14 mil espectadores.
CONVOCADOS DE PERÚ
PRECIO DE LAS ENTRADAS
- Occidente VIP: 240 soles
- Occidente: 169 soles
- Oriente: 169 soles
- Norte: 65.06 soles
- Sur: 65 soles
Bolivia se medirá el 26 de marzo al seleccionado de Surinam en la ciudad de Monterrey, México, y el ganador de esta llave se enfrentará a Irak.
