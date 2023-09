El nombre de Oliver Sonne viene siendo uno de los más sonados luego de que el futbolista de 22 años nacido en Dinamarca obtuviera el DNI peruano que lo hace convocable por Juan Reynoso. Por su parte, Claudio Pizarro, excapitán del conjunto blanquirrojo y leyenda del Bayern Múnich, se mostró de acuerdo con la posibilidad de que el lateral derecho de Silkeborg IF sea llamado por el ‘Cabezón’ para las Eliminatorias. En diálogo con Depor, el ‘Bombardero de los Andes’ indicó los motivos por los que considera que el joven jugador es una buena opción.

Un convocado más

En los últimos días, Oliver Sonne culminó todos los trámites burocráticos para obtener el DNI peruano y ya se convirtió en jugador elegible por Juan Reynoso. Si bien la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aún espera el visto bueno final de la FIFA para no dejar ningún cabo suelto, el futbolista danés-peruano ya tiene todo en orden para poder ser una de las grandes sorpresas en la lista de convocados para la tercera y cuarta fecha de Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

Al respecto, Claudio Pizarro, excapitán de la blanquirroja y con amplia trayectoria en grandes clubes de Europa, fue consultado sobre la aparición del joven lateral derecho y se mostró a favor de una eventual convocatoria: “He escuchado y leído en la prensa sobre él y que tiene la posibilidad de jugar ahora en Perú. No lo he seguido mucho, creo que voy a tener que verlo un poco más, pero creo que cualquier adición o jugador que pueda aportar en la selección va a ser importante ”, indicó en rueda de prensa organizada por la Bundesliga.

Asimismo, el exjugador de Bayern Múnich agregó: “Siempre lo he dicho. Si tenemos jugadores que puedan llegar a participar, competir y aportar, siempre son importantes. Ahora vamos a ver qué tal le va, obviamente hay que desearle lo mejor y que él también tenga los mejores deseos con la selección porque es lo que todos los hinchas queremos”.

¿Estará en la lista?

Como se recuerda, Juan Reynoso dará la lista de convocados este lunes 2 de octubre a partir del mediodía en la Videna. Sin embargo, se espera que, tal como lo hizo en anteriores oportunidades, ese día solo dé a conocer los nombres de los futbolistas de la Liga 1 elegidos para un microciclo en La Videna y luego, días después, se pueda conocer la lista oficial incluyendo a los futbolistas que militan en el extranjero. Entre ellos, Oliver Sonne es uno de los nombres que genera más expectativa.

La selección peruana se medirá ante Chile el jueves 12 de octubre en Santiago de Chile y luego recibirá a Argentina el 17 del mismo mes en el Estadio Nacional de Lima por la tercera fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Como se sabe, tras la primera fecha doble, la bicolor solo sumó un punto en la tabla de posiciones.

