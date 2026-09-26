La Selección Peruana no pudo sostener el buen inicio que tuvo ante Estados Unidos y terminó cayendo por 4-1 en el amistoso disputado este sábado. La ‘Bicolor’ llegó a empatar durante el primer tiempo gracias a un tanto de Gianluca Lapadula, pero en la segunda mitad perdió el orden y terminó recibiendo tres goles que sentenciaron el encuentro.

Tras el pitazo final, Mano Menezes analizó lo ocurrido en conferencia de prensa y consideró que el partido tuvo un punto de quiebre claramente marcado: el penal que permitió el empate de Estados Unidos. Para el entrenador brasileño, hasta ese momento Perú había conseguido competir de igual a igual y mantenerse organizado pese a la presión ejercida por el conjunto local.

“Podemos dividir el partido en dos partes bien claras, la primera que fue hasta el penal y la segunda después de eso. Creo que hicimos un buen primer tiempo, más equilibrado, más entero como equipo. Empezamos el segundo con un poco más de dificultades para contener al adversario pero el equipo se mantuvo hasta ahí organizado. A partir del penal nos desorganizamos. Puede ser injusticia, puede ser duro pero tenemos que saber enfrentar momentos como esos porque pasan en el fútbol como ocurrió hoy”, dijo el brasileña en conferencia de prensa.

Menezes también destacó algunos aspectos que, pese al resultado final, consideró rescatables de la presentación de la ‘Bicolor’. El técnico mencionó actuaciones individuales y las ocasiones que generó Perú, sobre todo en una primera mitad en la que consiguió encontrar espacios pese a la presión alta de Estados Unidos.

" A partir del momento que nos desorganizamos ya no hay nada positivo, pero en el primer tiempo sí hubo cosas positivas. La actuación de Magallanes en el primer tiempo, la de Soyer en el segundo. El equipo encontró salidas para atacar, lo que era difícil porque el rival siempre presionó alto pero encontramos salidas para llegar, tuvimos el gol, la ocasión de Vidales, también la de Sonne y esas son cosas positivas. Es un aprendizaje duro que tenemos que sabernos comportar en situaciones como esa y no desorganizarnos como equipo".

Uno de los puntos que más preocupación genera en el análisis del entrenador es la diferencia física que, a su consideración, todavía existe entre Perú y selecciones de mayor nivel. Menezes explicó que esa situación se hizo evidente en los duelos individuales durante el amistoso y señaló que el trabajo será clave para reducir esa distancia.

“Hay mucha diferencia de los otros equipos hacia nosotros, principalmente en cuestión de fuerza física. Si juntamos todas las disputas que ocurrieron en el juego, seguro perdemos la mayoría. Ahí está una diferencia que sabemos que existe y tenemos que trabajar para ir disminuyendo”, explicó.

En cuanto a la conformación del equipo, el técnico también fue consultado por la ausencia de Erick Noriega. El futbolista no tuvo minutos ante Estados Unidos, aunque Menezes dejó claro que forma parte de sus planes y tendrá oportunidades en los siguientes compromisos de la Selección Peruana.

“Noriega va a ser usado en los otros partidos, él sabe que yo tengo un concepto muy claro sobre él y va a estar en los próximos partidos”.

El marcador terminó siendo más abultado de lo que Perú había mostrado durante buena parte del encuentro. Para Menezes, uno de los principales aprendizajes pasa precisamente por saber cerrar los partidos cuando el resultado ya está prácticamente definido y evitar que una diferencia corta termine transformándose en una goleada.

“3-1 es diferente de 4-1, los jugadores tienen que entender que a la hora de dificultad, cuando está acabando el partido y no hay chance de empatar o voltear, hay que saber cerrar. Ya sufrimos un gol al final contra Honduras que nos costó una victoria porque no supimos cerrar”, indicó.

El entrenador brasileño insistió en que la solución no pasa únicamente por trabajar aspectos puntuales del ataque o la defensa. Su idea es que el plantel asuma ambas facetas como una responsabilidad colectiva, especialmente en los momentos en los que el equipo pierde la pelota y necesita recuperar el orden.

“Yo pienso que jugadores hay, nos falta el trabajo, tenemos que trabajar, no hay otro camino. No existe más la separación de trabajo ofensivo y defensivo, todos participan del trabajo defensivo cuando no tenemos el balón y todos atacan cuando lo tenemos”.

Otro de los temas que generó atención durante la conferencia fue el arbitraje. Menezes cuestionó la decisión que terminó sancionando a uno de los futbolistas peruanos durante una sustitución y también expresó su molestia por la manera en que se desarrolló el partido sin la asistencia del VAR.

“El árbitro un fenómeno, consiguió penalizar a uno de los 3 jugadores que estaban saliendo en el cambio porque demoró 10 segundos a pesar que estábamos perdiendo el partido, no tiene lógica. El penal todos lo vieron. Los árbitros no están acostumbrados a pitar partidos sin VAR, en este nivel que estamos de partido, estadio lleno, la hinchada, debe haber un respeto y no aceptar más esa situación”, señaló.

Pensando en los próximos meses, Menezes también habló del proceso de evaluación que viene realizando desde su llegada al comando técnico. El brasileño explicó que existe un plazo establecido para terminar de definir el grupo con el que pretende trabajar y que actualmente continúa buscando futbolistas que puedan desarrollar el potencial que observa en ellos.

“Nosotros establecemos diciembre como el plazo para tener el grupo que queremos, estamos en este momento procurando perfiles que entendemos tienen potencial para mejorar”.

Finalmente, el técnico de la Selección Peruana reconoció que una derrota como la sufrida ante Estados Unidos deja un impacto importante en el plantel. Sin embargo, señaló que el objetivo debe ser utilizar este tipo de experiencias como parte del proceso de aprendizaje y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

“Resultados como el de hoy no pueden repetirse, todos sufren mucho, los chicos salen con la cabeza baja”, sentenció Menezes en conferencia de prensa.

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