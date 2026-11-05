La renovación de la Selección Peruana también contempla el futuro de algunos futbolistas experimentados. Mano Menezes, entrenador de la ‘Bicolor’, habló sobre las posibilidades de volver a contar con Renato Tapia y Christian Cueva, dos nombres que han tenido protagonismo en diferentes etapas del combinado nacional. Aunque ninguno apareció en la reciente convocatoria para el amistoso ante Bolivia, el estratega brasileño explicó qué lugar podrían ocupar dentro de su planificación.

En el caso de Renato Tapia, su ausencia en la última lista no significa que esté fuera de los planes del comando técnico. Menezes reveló que ya conversó directamente con el mediocampista de Al Wasl para conocer su disposición de continuar representando al país y recibió una respuesta positiva. Por ello, confirmó que el volante será considerado a partir de marzo de 2027, cuando espera evaluar nuevamente su presente futbolístico.

“Le pregunté si quería estar con nosotros, porque esa es una pregunta importante para los que ya tienen trayectoria en la selección. Querer ser parte de un proyecto, a veces en condiciones un poco diferentes de como estaba antes, porque cada proceso es diferente”, explicó el entrenador. Además, precisó: “A partir de marzo, Renato Tapia va a ser considerado para estar con nosotros”.

Por su parte, la situación de Christian Cueva es diferente. El técnico brasileño también fue consultado por el mediocampista y reconoció la importancia que tuvo en la historia reciente de la Bicolor. Sin embargo, dejó en claro que su posible regreso dependerá de cómo se encuentre futbolísticamente y de las condiciones que pueda ofrecer para competir en el nuevo proceso.

“Con Cueva todos lo conocemos. Yo hablé de tres etapas. Cueva solo puede estar en la tercera etapa, pero vamos a ver cómo está. Es un gran jugador, histórico, todos sabemos de sus cualidades técnicas, pero tiene que estar bien”, manifestó Mano Menezes. De esta manera, no le cerró las puertas al popular ‘Aladino’, aunque tampoco confirmó una futura convocatoria.

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Este compromiso marcará el regreso de la ‘Bicolor’ a jugar en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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