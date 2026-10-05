La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado, la mañana de este lunes 5 de octubre, para informar que el futbolista Oliver Sonne queda desconvocado de la blanquirroja de cara al amistoso próximo ante la selección de Colombia por la triple fecha FIFA.

Según indica, el jugador de 25 años pasó por una evaluación médica y en la concentración bicolor y, en coordinación con el cuerpo médico de su club, Burnley FC de la Championship, se acordó que viaje de regreso hacia Inglaterra.

Si bien no se especifica la lesión, ni el grado de la misma, se espera que en las próximas horas se informe sobre el particular, pues no lució golpeado a su salida al minuto 65 del último amistoso de la selección peruana ante su similar de Canadá, en la derrota blanquirroja por 2-0.

Comunicado de la FPF

Como se recuerda, Sonne llegó sentido a esta última convocatoria del seleccionador Mano Menezes, por lo que se le sometió a algunos exámenes antes de darle el alta y estuviera a disposición del comando técnico blanquirrojo.

“Vamos a esperar la información del doctor, no podemos adelantar opinión porque no sabemos exactamente lo que va a salir o arrojará la resonancia”, señaló Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, en los primeros días de trabajo de este microciclo, en la penúltima semana de setiembre.

Oliver Sonne fue titular y jugó 65 minutos en la derrota de 2-0 ante Canadá. (Foto: FPF)

Oliver Sonne fue titular ante Estados Unidos; disputó 11 minutos en el empate ante México y fue titular ante Canadá. No tendrá acción ante Colombia en el cierre de esta gira de amistosos en Estados Unidos.

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 8:45 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:45 p.m. en México y a la 1:45 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Colombia?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Colombia, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR