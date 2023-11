La ilusión de jugar por la Selección Peruana llevó a Oliver Sonne a comenzar los trámites oportunos para obtener el DNI y poder ser parte de ‘la bicolor’. En el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se habló de su inclusión y las fechas 3 y 4 (ante Chile y Argentina en octubre) vieron su convocatoria, aunque no hubo oportunidad de debutar. La misma situación se dio ante Bolivia y Venezuela (jornada 5 y 6), por lo que la reacción no fue la misma: el joven futbolista explotó y, al parecer, lanzó la camiseta de la impotencia.

Ser uno de los mejores laterales en la primera división de Dinamarca parece no haber sido lo suficiente ante los ojos de Juan Reynoso (actual DT de la Selección Peruana). Sonne no tuvo minutos y tendrá que esperar hasta el año 2024 para poder debutar. La desazón fue notoria al momento de realizar el último cambio del partido y saber que no ingresaría ante Venezuela.

La molestia radicaría en que no fue considerado ni en lista oficial para los partidos ante Argentina (fecha 4) y Bolivia (fecha 5). Ante Chile (fecha 3) y Venezuela (fecha 6), fue parte de la banca de suplentes, pero no tuvo minutos, solo le asignaron los dorsales 13 y 2, respectivamente.

Oliver fue una de las principales expectativas entre la hinchada, sumado también a que Reynoso mencionó, en conferencia previa, que tendría sus primeros minutos en el partido; sin embargo, la historia fue distinta. Edison Flores, André Carrillo, Wilder Cartagena, Paolo Guerrero y Franco Zanelatto fueron las variantes del ‘Ajedrecista’ que, otra vez, no considero al nacido en Dinamarca.

Según las imágenes captadas por el fotógrafo José Carlos Serrano, el lateral estuvo en la banca de suplentes con notoria tristeza e impotencia y lanzó la camiseta hacia el suelo. A su lado estuvo Miguel Araujo quien le llamó la atención por lo sucedido y, acto seguido, Sonne la colocó en los asientos de atrás.

Oliver Sonne no pudo debutar en la Selección Peruana. (José Carlos Serrano / @jcserranoq)

Culminado el partido, el futbolista también pasó por la zona mixta con un notorio estado de ánimo distinto al que empezó el partido. De acuerdo a otras imágenes difundidas del partido, se pudo conocer que tenía canilleras listas para ingresar, en ella resaltaba una foto con la camiseta ‘bicolor’ y también junto a su novia.





¿Cuándo podría volver a jugar Oliver Sonne con Perú?

De acuerdo al calendario de fechas FIFA, la Selección Peruana podría sostener amistosos en el mes de marzo y junio del año 2024. Por ahora, no se conocen rivales, pero estos partidos serían de preparación para lo que será la Copa América, a disputarse a mitad de año.

De no ser así, también existe la opción de ser convocado en el reinicio de las Eliminatorias 2026, cuando ‘la bicolor’ juegue ante Colombia (de local) y Ecuador (de visita) por las fechas 7 y 8. Asimismo, existe la opción que, ante un llamado desde Dinamarca, puede debutar sin problemas por su doble nacionalidad. De ser así, ya no podría ser considerado por Perú.





¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Luego del partido contra Venezuela, la Selección Peruana tendrá que reaccionar para volver a tomar aire y recuperar el plan de trabajo. El objetivo es llegar de la mejor manera al próximo año, fecha en la que recibiremos a Colombia, por la séptima jornada de las Eliminatorias.

Si bien el partido no tiene fecha y hora confirmada, se sabe que será septiembre el mes elegido para volver a ver en acción al combinado blanquirrojo que espera recuperar posiciones en la tabla y así retomar el camino rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.





