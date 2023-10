Durante la noche del último miércoles se vivieron momentos de alta tensión en los pasillos del Aeropuerto Jorge Chávez. Cuando Paolo Guerrero se dirigía hacia el embarque para tomar su vuelo hacia Ecuador, fue abordado por un gran número de periodistas que le preguntaron sobre el presente que vive la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026. En respuesta, el ‘Depredador’ los recibió muy ofuscado y empezó a cuestionar las críticas hacia el equipo tras los malos resultados en esta fecha doble.

Con un evidente rostro de molestia, el delantero de Liga de Quito puso en tela de juicio la idoneidad de quienes han opinado sobre la ‘Bicolor’, argumentando que nunca han pisado un campo ni han jugado al fútbol. En su alocución, Paolo mencionó al periodista Eddie Fleischman y lo confrontó directamente mientras caminaba seguido por las cámaras.

“Hay comentaristas que me critican y nunca han pisado una cancha. Que me lo digan en la cara. ¿A quién le han ganado? Este tal (Eddie) Fleischman, ¿cuándo ha pisado una cancha de fútbol? Esa es mi pregunta”, manifestó el capitán de la Selección Peruana.

Posteriormente, el mismo Eddie Fleischman respondió estas afirmaciones de Guerrero en su programa televisivo. “Se entiende el mal humor, se entiende el mal momento. Paolo Guerrero es reacio a la crítica. Él quiere que todo el mundo siempre elogie sus actuaciones, pero no siempre es así. Nosotros venimos diciendo que Paolo Guerrero, a estas alturas, en el primer tiempo, se desgasta demasiado arrancando al mismo ritmo que el rival y que puede ser mucho más útil arrancado los segundos tiempos, cuando él puede manejar más espacios”, comenzó diciendo en Willax Deportes.

“Si a Paolo Guerrero le parece que casi a los 40 años está igual que a los 30, el problema lo tiene Paolo Guerrero, no quien les habla. Si Paolo Guerrero cree que uno no puede ejercer una crítica, el que tiene el problema es Paolo Guerrero, no el que ejerce la crítica (,,,) No soy jugador profesional, pero no estoy tan peleado con la pelota como algunos otros con su inteligencia emocional”, agregó.

“Simplemente, ratifico mi opinión. Si Paolo Guerrero quiere opinión única, puede irse a esos países donde hay opinión única y se persigue a los que piensan distinto. Yo pienso distinto al resto. Yo pienso, estimado Paolo Guerrero, que tú eres el mejor centrodelantero que ha tenido la selección nacional. Pero también pienso que a los casi 40 años, no eres el mismo de hace cinco años”, puntualizó.

Paolo Guerrero no anota con la Selección Peruana desde la final de la Copa América 2019. (Foto: Selección Peruana)





¿Cuáles serán los próximos partidos de Perú?

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la fecha 5 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido para todo el Perú por las señales televisivas de América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –las Eliminatorias Sudamericanas no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO