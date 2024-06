Este viernes 14 de junio de 2024, el Estadio Subaru Park de Filadelfia será el escenario de un emocionante amistoso internacional entre Perú y El Salvador. Este encuentro servirá como la última preparación de la ‘Bicolor’ antes del inicio de la Copa América 2024 en Estados Unidos, donde compartirán grupo con Argentina, Chile y Canadá. Después de un empate sin goles contra Paraguay, la ‘Blanquirroja’ se enfocará en afianzar su defensa y en buscar mejoras en su ataque. A continuación, te presentaremos los detalles más relevantes de este enfrentamiento y te indicaremos cómo acceder a la transmisión exclusiva que ofrecerá América TV.

Preparándose para el campeonato de selecciones organizado por Conmebol, los dirigidos de Jorge Fossati se encamina hacia su próximo desafío contra la ‘Selecta’, tras un empate sin goles contra los paraguayos en el Estadio Monumental de Ate. Desde su nombramiento, el ‘Nonno’ ha logrado mantener una racha de tres partidos sin derrotas, incluyendo victorias en sus primeros dos juegos frente a Nicaragua (2-0) y República Dominicana (4-1), pero con la urgencia de consolidar la ofensiva.

No obstante, en Perú hubo cambios de último momento en la convocatoria. El caso más notable es el de Renato Tapia, quien no viajó con el equipo incaico a EE. UU. La razón detrás de esta decisión es que la Federación Peruana de Fútbol no proporcionó las garantías necesarias para proteger su integridad física frente a posibles lesiones. Adicionalmente, el mediocampista manifestó desacuerdos con Agustín Lozano, presidente de la FPF, debido a que su contrato con el Celta de Vigo expira el 30 de junio y todavía no ha firmado con otro club.

El ‘Cabezón’ desempeñaba un rol clave en el esquema táctico de la ‘Bicolor’; sin embargo, su ausencia ha obligado al técnico uruguayo a evaluar alternativas para su reemplazo. Dentro de la nómina, dos jugadores sobresalen como posibles sustitutos de Tapia: Wilder Cartagena y Jesús Castillo. El DT parece preferir a al primero en mención, del Orlando City, por la confianza que le ha demostrado y su rendimiento consistente en los encuentros.

Por su parte, El Salvador llega a este compromiso tras vencer 3-1 a San Vicente y las Granadinas en el Franklin Essed Stadion de Surinam, rompiendo una larga sequía de 23 cotejos sin ganar. Los dirigidos de David Dóniga Lara no habían celebrado una victoria desde el 5 de junio de 2022, cuando superaron a Granada por 3-1 en la apertura de la Concacaf Nations League. Ahora, en su enfrentamiento contra la ‘Blanquirroja’, tendrán otra oportunidad para continuar fortaleciendo su juego y mantenerse en el camino del triunfo.

¿Cómo ver Perú vs. El Salvador por América TV?

Para ver el partido Perú vs. El Salvador en América TV, solo necesitas sintonizar el canal 4 en la señal analógica de tu televisor. Además, si prefieres verlo en América, puedes encontrar este canal en la parrilla de canales de servicios como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV. En caso de no tener acceso a ninguna de estas opciones, siempre puedes seguir el minuto a minuto del encuentro a través de Depor.

¿A qué hora juegan Perú vs. El Salvador?

Perú vs. El Salvador está pactado para disputarse el viernes 14 de junio desde las 7:30 p.m. según la hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro comenzará a las 9:30 p.m. En Venezuela y Bolivia, será a las 8:30 p.m., mientras que en México a las 6:30 de la tarde.

¿En qué canales ver Perú vs. El Salvador?

Perú vs. El Salvador se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ATV y América TV en señal abierta. También se podrá ver en Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Recuerda en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja.

Los convocados de la Selección Peruana

Porteros : Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero. Defensas : Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna.

: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna. Mediocampistas : Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva.

: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva. Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero, Matías Succar.

Subaru Park es un estadio de fútbol ubicado en Chester, Pensilvania, Estados Unidos, en donde se enfrentarán Perú vs. El Salvador. (Foto: Difusión).

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR