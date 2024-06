En el Estadio Subaru Park, Perú y El Salvador se ven las caras en el marco de un partido amistoso internacional, como parte de la preparación de la Bicolor para la Copa América de Estados Unidos. Será el cuarto duelo que dirija Jorge Fossati, tras dos triunfos, ante Nicaragua y República Dominicana, y un empate con Paraguay. El cotejo ante los salvadoreños está pactado para jugarse este viernes 15 de junio. A continuación, te contamos cómo llegan ambas selecciones, a qué hora inicia el duelo y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión.

Luego de empatar sin goles con la ‘Albirroja’, en el Monumental de Lima, la Selección Peruana alistó las maletas y viajó hacia Estados Unidos para enfrentar a la ‘Selecta’ y luego jugar la Copa América. La Bicolor tiene que mejorar en el plano ofensivo, pues ante los paraguayos no hubo un solo disparo al arco. Se espera que se renueve el ataque y que esta vez sí haya anotaciones que permitan obtener el triunfo.

Un detalle no menor es que Renato Tapia no acompañó al equipo a suelo norteamericano y Jorge Fossati confirmó que no jugará el amistoso contra los salvadoreños y tampoco el torneo continental. La razón es que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no le otorgó el respaldo necesario para garantizar la protección de su integridad física ante posibles lesiones. Esto se debe a que este fin de mes termina su contrato con Celta de Vigo y no tendrá club.

“Hablé con Renato, el domingo por la noche, y le expuse mis argumentos para que viajara, pero creo que no fueron suficientes. No estará en esta Copa América. Me consta que la Federación ha seguido haciendo esfuerzos necesarios, pero lo preveíamos. Me parecía muy viable esa posibilidad, pero bueno, no le pareció a Renato. Cada uno tiene la posibilidad de decidir por su vida, pero mientras no afecte el grupo”, manifestó el entrenador uruguayo.

Tapia es importante en el mediocampo de la Blanquirroja; sin embargo, tras su salida, el DT ‘charrúa’ ya comenzó a evaluar quién será su reemplazante. Dentro de los convocados, hay dos jugadores que pueden ocupar las funciones que venía realizando Renato: Wilder Cartagena y Jesús Castillo. El jugador de Orlando City podría ser la primera opción porque tiene la confianza del técnico y viene con más continuidad.

El Salvador, por su parte, llega a este compromiso tras derrotar por 3-1 a San Vicente y las Granadinas en el Franklin Essed Stadion, cortando así una racha de 23 partidos consecutivos sin victoria. ‘La Selecta’ no celebraba un triunfo desde el 5 de junio de 2022, cuando derrotó por 3-1 a Granada en la fecha 1 de la Concacaf Nations League.





¿A qué hora juegan Perú vs. El Salvador?

Perú vs. El Salvador está pactado para disputarse el viernes 14 de junio desde las 7:30 p.m. según la hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro comenzará a las 9:30 p.m. En Venezuela y Bolivia, será a las 8:30 p.m., mientras que en México a las 6:30 de la tarde.





¿En qué canales ver Perú vs. El Salvador?

El partido Perú vs. El Salvador se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ATV y América TV en señal abierta. También se podrá ver en Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Recuerda en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles del compromiso.





¿Dónde se jugará el Perú vs. El Salvador?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR