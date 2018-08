Paolo Guerrero no podrá jugar en los próximos ocho meses después de que el Tribunal de Arbitraje de Suiza anulara el recurso que suspendió su sanción por el analítico adverso, y que le permitió disputar el Mundial Rusia 2018. En ese marco, el periodista argentino, Gustavo Cherquis, le dejó un mensaje al delantero de la Selección Peruana.

“Primero fue la suspensión de FIFA, luego la del TAS y ahora la del Tribunal de Arbitraje de Suiza. Paolo Guerrero deberá purgar ocho meses más de suspensión. Fuerza Guerrero, pasarán rápido. Inter y la Blanquirroja te esperan”, escribió el periodista de DirecTV.

Por otro lado, Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, expresó este jueves que le "apena mucho" la suspensión de Paolo Guerrero, a quien le retiraron la medida cautelar que le exoneraba temporalmente de una sanción de 14 meses de inhabilitación.

"Me ha caído muy mal no solo por lo profesional, sino por la persona. Me apena muchísimo por él y por su familia", manifestó Gareca en declaraciones a RPP Noticias.

"La FIFA toma nota de la decisión del Tribunal Federal de Suiza de levantar la suspensión temporal que había concedido en relación a la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo al jugador Paolo Guerrero", dijo la máxima entidad del fútbol, a través de un comunicado.

