Paolo Guerrero: este plazo tendría para definir si se queda o no en Flamengo

A pesar de haber jugado una Copa del Mundo aceptable la continuidad de Paolo Guerrero en el Flamengo todavía continúa siendo una incógnita. El contrato del '9' de la Selección Peruana termina en agosto, pero para los brasileños es vital definir lo antes posible si seguirán o no contando con el delantero.

Flamengo está próximo a disputar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Vasco da Gama y debe definir si inscribirá o no a Guerrero.

Al 'Mengao' ya se le han ido jugadores como Vinicius Junior (Real Madrid), Felipe Vizeu (Udinese), Everton (Sao Paulo) y Jonas (Al-Ittihad), además Miguel Trauco anunció que no desea continuar, por lo que tienen serios problemas para armar su equipo antes de los importantes partidos.

No obstante, a pesar de esto, Paolo estaría más afuera que adentro del equipo y es que la incertidumbre por saber si su problema con el antidoping del 2017 será perdonado definitivamente o no, es algo con los que los brasileños no pretenderían arriesgar.

De todas formas, si Flamengo decide renovarle a Paolo Guerrero deberá apurarse porque el primer partido con Vaco da Gama es el 8 de agosto y, por norma, la lista debe entregarse máximo 72 horas antes del mismo.