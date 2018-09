Paolo Guerrero: preparador físico de la Selección Peruana salió en defensa del 'Depredador'

Paolo Guerrero juega el partido más importante de su carrera. Busca que el Tribunal Federal Suizo le permita volver a las canchas. Y, para lograr eso tiene que demostrar, no solo en Lausana sino también en Perú, que se cometió una injusticia contra él.

El último jueves, el capitán de la Selección Peruana regresó al Swissotel, lugar donde concentra la bicolor, para participar en la diligencia fiscal y a su salida señaló: "El hotel afirma que nosotros podíamos meter bebidas alcohólicas y comida ahí. No puede haber eso. Eso no existe. Hay protocolos. No entiendo por qué no me quisieron ayudar, pero viene la WADA y hacen afirmaciones falsas. Para mí todo esto es injusto y peleo para demostrar mi inocencia".

Estas palabras recibieron el respaldo del preparador físico de la Selección Peruana, Néstor Bonillo. "Todos ustedes han visto el rendimiento de Perú en las Eliminatorias. Se cae de maduro que un deportista profesional de una selección y que ha tenido un rendimiento parejo, de ninguna manera pudo estar al libre albedrío en ningún lugar del hotel. La respuesta se cae por si sola", indicó en RPP Noticias.

Los abogados Paolo Guerrero confían que la próxima semana el Tribunal Federal Suizo lo habilite para que vuelta a las canchas no solo para ponerse a órdenes de su club Inter de Porto Alegre sino también a la Selección Peruana.

MÁS SOBRE EL CASO DE PAOLO GUERRERO

A la espera: Paolo Guerrero podría quedar habilitado la próxima semana, afirmó abogado

Paolo Guerrero se llena de fuerzas en su lucha por demostrar su inocencia con mensaje en Instagram

Paolo Guerrero y su indignación tras regresar al Swissotel: "Estoy luchando por mi inocencia"

Paolo Guerrero casi se quiebra tras salir de la inspección en el Swissotel [FOTOS y VIDEO]

Paolo Guerrero: "Ricardo Gareca me ha pedido que no baje los brazos" [VIDEO]

Paolo Guerrero: Fiscalía realizó inspección en Swissotel a pedido del futbolista