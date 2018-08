Paolo Guerrero fue presentado como el flamante refuerzo del Internacional de Porto Alegre de Brasil. El delantero de la Selección Peruana declaró con emoción sobre su nuevo club y aprovechó la oportunidad para hablar sobre el Mundial Rusia 2018 y sus planes con la bicolor.

"Rusia 2018 fue una experiencia linda. El objetivo mayor era clasificar a mi Selección Peruana a un Mundial y gracias a Dios lo conseguimos. Estar dentro de una Copa del Mundo, con juegos duros ante grandes equipos, fue una experiencia muy importante", dijo.

"Pero me ha quedado una espina porque me hubiese gustado llegar mejor preparado y no lo pude hacer con todo lo que me pasó. Por eso espero estar para la próxima Copa del Mundo", añadió el delantero de la bicolor.

Paolo Guerrero aprovechó para hacer un llamado a los hinchas de la bicolor a apoyarlo en este nuevo reto. "Quiero pedir a mis compatriotas que se unan a este nuevo camino. Que me apoyen y que me manden buenas vibras. Yo quiero conseguir muchas cosas importantes con este gran club", apuntó.

La Selección Peruana jugará dos amistosos en el mes de setiembre, ante Holanda (jueves 6) y Alemania (domingo 9). Paolo Guerrero espera ser convocado.

