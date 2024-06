El viernes 21 de junio, la Selección Peruana enfrenta a su similar de Chile por la fecha 1 del Grupo A de la Copa América 2024. Se trata de una edición especial del ‘Clásico del Pacífico’ porque será la primera vez que la Bicolor choque contra su exentrenador Ricardo Gareca. En una reciente entrevista, el arquero Pedro Gallese, quien conoce muy bien al ‘Tigre’, se refirió a una de sus cábalas, que se trata de no utilizar el color verde en ninguna circunstancia. El experimentado guardameta sostuvo que su uniforme podría ser de este color en el AT&T Stadium, en Texas.

En primer lugar, el ‘Pulpo’ dio su punto de vista sobre lo que será el duelo ante la ‘Roja’. “Se ha hablado bastante de este partido. Nosotros no venimos a la Copa América a vencer a Chile, venimos a hacer la mejor presentación de la Selección. Por ahí pueden tener una ventaja porque Ricardo nos conoce a nosotros, pero también nosotros sabemos como piensa él, cómo para sus equipos, y creo que está muy parejo”, dijo a Canal N.

“Bastante cerrado. Sé que a Ricardo le gusta el 4-4-2. Siempre arranca desde atrás para adelante. Eso lo tenemos claro. Tenemos que ser muy pacientes y tenemos que trabajar el partido”, agregó Gallese. Cuando fue consultado por el periodista sobre el color de su indumentaria, el portero dijo lo siguiente: “No sé, todavía no salen los colores. Me gusta el amarillo. Uno puede pedir los colores. Son cábalas de Ricardo, pero ya se verá”.

Pedro también tuvo palabras sobre sus compañeros Christian Cueva y Paolo Guerrero. “A Christian lo veo bastante recuperado. Se está poniendo a punto en su estado físico. Es decisión del ‘profe’ si entra, si le da algunos minutos. Lo veo con ganas de aportar y eso va a ser muy bueno para todos”, comentó sobre ‘Aladino’. Acerca del ‘Depredador’ dijo: “A su edad todavía nos puede aportar mucho, desde lo futbolístico, su experiencia, como persona. Estamos muy contentos con él”.

Cabe mencionar que el delantero de la Universidad César Vallejo jugará su sexta Copa América, con lo que se convertirá en el peruano con mayor cantidad de participaciones en el torneo continental. Gallese fue consultado por el récord y aseguró que él podría superarlo en el futuro. “Yo creo que tengo para dos Copa América más para pasarlo”, sentenció.

El ‘Pulpo’ jugó los noventa minutos en los últimos dos amistosos de la Bicolor ante Paraguay y El Salvador. Es el arquero titular de la Selección Peruana y tiene la confianza del técnico uruguayo Jorge Fossati. Gallese nos ha salvado en innumerables ocasiones y espera volver a tener actuaciones destacadas en esta Copa América.





Perú vs. Chile: a qué hora y dónde ver el ‘Clásico del Pacífico’

Perú vs. Chile se enfrentan este viernes 21 de junio por la primera fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos. El partido está pactado para jugarse en el AT&T Stadium desde las 7:00 de la noche, en el horario en Perú, Ecuador y Colombia. En países como Chile, Venezuela y Bolivia iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil a las 9:00 p.m.

La señal que se encargará de transmitir el ‘Clásico del Pacífico’ es DIRECTV, que tiene todos los derechos televisivos para transmitir la Copa América 2024 en Latinoamérica. Sin embargo, en Perú, este partido y todos los de la Selección Peruana, podrán ser vistos también por América TV. Respecto a Chile, este choque estará disponible en Chilevisión. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





