Pedro Aquino no la pasa bien en México luego de que Lobos BUAP no pudiera mantener la categoría. Sin embargo, el volante de la Selección Peruana sabe que tiene que pasar rápido la página y pensar en Rusia 2018 , donde espera que la bicolor pueda contar nuevamente con Paolo Guerrero.

" Paolo Guerrero hace mucha falta al equipo, pero creo que va a salir bien y va a estar con nosotros", señalo el exjugador de Sporting Cristal en el programa 'De fútbol se habla así' de DirecTV.



Ni Brasil, ni Alemania: Yoshimar Yotun dio su pronóstico para la blanquirroja en Rusia 2018 [VIDEO]

Pedro Aquino habló de la relación de los jugadores con Cristian Benavente. "La gente hace morbo con el nombre de Benavente, él hace chongo, chacota, a nadie le ha hecho mala cara y no veo eso en la Selección. Somos una familia muy unida y por eso nos va bien. Son tonterías lo que hablan. Lo que especulan", dijo.



También, aprovechó para resaltar la difícil labor que tendrá Ricardo Gareca para elaborar la lista final de convocados. "Va a ser una lista complicada para el profesor. Todos hacen las cosas bien", agregó el jugador de la Selección Peruana.

El jugador de la bicolor llegó a la Liga MX a mediados del 2017, cuando Monterrey decidió comprar su pase y cederlo a préstamo a Lobos BUAP. El volante de 23 años disputó casi todos los encuentros en su club, pero no logró la permanencia en primera, por lo que aún no sabe dónde continuará su carrera.

El exjugador de Sporting Cristal se ha convertido en una de las piezas de recambio más utilizadas por Gareca en la Selección Peruana, aunque no se cree uno de los 'fijos'. "Me gustaría estar con la selección, entrenando y rumbo al Mundial, si Dios quiere y me permite", concluyó.

