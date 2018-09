Claudio Pizarro conquistó Alemania, a punta de goles. Y, lógicamente, la prensa teutona se pregunta por qué Ricardo Gareca lo excluyó para el choque amistoso que protagonizará la Selección Peruana ante los germanos.

Precisamente, esa misma interrogante fue trasladada a la conferencia de prensa que ofreció el técnico de Alemania, Joachim Löw , a un día del partido amistoso que protagonizará la Selección Peruana ante Alemania.

“Lo de Pizarro, no sé la decisión exacta, a la hora de la convocatoria, dado que jugó mucho tiempo. A lo mejor no se le convocó, porque existe una necesidad de hacer un recambio generacional, y su cuerpo no aguanta tanto. Por eso, no es una gran sorpresa que no haya sido convocado”, respondió Joachim Löw.

Por otro lado, el estratega de Alemania deslizó la posibilidad de mandar un equipo joven al terreno de juego para el duelo ante la Selección Peruana, que viene de perder ante Holanda en Ámsterdam.

“Es necesario que jugadores jóvenes sumen minutos, porque necesitan agarrar experiencia”, concluyó Joachim Löw.