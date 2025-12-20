En la previa del último amistoso del año, la Selección Peruana va definiendo los detalles finales del duelo ante Bolivia, un encuentro particular por disputarse fuera de fecha FIFA y con un plantel armado por la SAFAP. En este contexto, Gerardo Ameli será quien dirija al combinado nacional en Chincha, lo que ha generado expectativa sobre la oncena titular que presentará la Bicolor. Con varios jugadores del torneo local, un puñado de futbolistas del extranjero y algunos agentes libres, el once toma forma en medio de una atmósfera que mezcla ilusión, oportunidad y análisis de cara al futuro.

De acuerdo con los entrenamientos realizados en la Videnita de Chincha, Ameli apostará por una base experimentada para sostener al equipo desde la primera línea. Pedro Gallese, referente absoluto del plantel, volverá a portar la cinta de capitán y será el encargado de liderar al grupo en el Félix Castillo Tardío.

El esquema parte desde una defensa conformada por Marco Huamán y Mathías Llontop por los costados, mientras que la zaga central quedará en manos de Gianfranco Chávez y Alfonso Barco. Ambos buscarán darle orden a un bloque que enfrentará a un rival con ritmo y jugadores acostumbrados a competir internacionalmente.

En el mediocampo, la Bicolor presentará una mezcla de recuperación y construcción. Jorge Murrugarra y Jesús Castillo serán los encargados de sostener la primera línea de presión, mientras que más adelante aparecerán Cristian Neira, Carlos Cabello y Rodrigo Vilca, responsables de darle movilidad y creatividad al ataque peruano.

Arriba, el once se completa con el nombre que vienen generando atención en las prácticas: Matías Succar. El delantero que buscará reencontrarse con el gol tras una temporada baja en Alianza Lima.

Del lado boliviano también hay novedades. El equipo dirigido por Óscar Villegas se prepara para su repechaje al Mundial 2026 y utilizará este partido para medir sensaciones. Con Carlos Lampe en el arco y jugadores como Medina, Zabala o Villarroel, el cuadro altiplánico llega con una estructura más consolidada.

La preparación de ambos equipos ha sido distinta. Mientras Perú concentra en la Videnita de Chincha, Bolivia lo hace en Casa Andina, ajustando detalles de último momento y trabajando movimientos tácticos, pensando en un duelo que servirá como termómetro internacional.

El amistoso, organizado íntegramente por la SAFAP, será una ventana importante para que varios jugadores locales se muestren ante el comando técnico y la Federación. Aunque no estén las principales figuras de la Selección Peruana, el compromiso genera expectativa por el entorno, la convocatoria y el cierre del año futbolístico.

Con Pedro Gallese a la cabeza, la selección peruana enfrentará a Bolivia. ( SAFAP)

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

Perú volverá a tener actividad el próximo domingo 21 de diciembre, cuando se enfrente a Bolivia, en el partido correspondiente a un nuevo amistoso entre ambas selecciones. Dicho duelo se disputará en a las 3:30pm y tendrá lugar en el Estadio Félix Castillo Tardío, inaugurado en julio pasado, de Chincha.

En cuanto a la transmisión, America TV es el único canal que cuenta con los derechos de los partidos de la ‘Bicolor’. Pero recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

