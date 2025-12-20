El último del año. Este domingo 21 de diciembre, Perú vs. Bolivia se ven las caras en amistoso internacional desde el estadio Félix Castillo, ubicado en la Villa Deportivo Nacional (Videna) de Chincha. La ‘bicolor’ tendrá su última prueba de la temporada, aunque en esta ocasión tuvieron la organización desde la Agremiación de Futbolistas peruanos (SAFAP) para la convocatoria. En tanto al rival, viene con algunos nombres jóvenes, teniendo en cuenta que se preparan para el repechaje. Entérate todos los detalles en la siguiente nota.

Con novedades en la convocatoria, Perú prepara un equipo inédito para esta ocasión. Pedro Gallese es uno de los más experimentados de la nómina, entendiendo que podría tomar la cinta de capitán por su trayectoria. En el resto de línea, destaca la integración de jugadores que fueron parte de la Liga 1 y algunos peruanos que militan en el exterior.

Gerardo Ameli es el encargado de la dirección técnica, bajo la elección y organización de SAFAP, entidad que respalda los derechos de los futbolistas e indicó que la elección fue por un tema de mérito por lo hecho en la Liga 1 con Alianza Atlético (quedó en quinto lugar de la acumulada).

Precisamente, el DT dejó sus impresiones de esta situación: “Para mí es un orgullo muy grande que hayan pensado en invitarme a esta propuesta, a esta situación que es inhabitual, pero que mi nombre haya surgido como opción para la gente de Agremiados y la gente de la FPF haya acompañado esa decisión sin oponerse, es un orgullo tremendo y una responsabilidad importante”.

Junto a Gallese, fueron incluidos Daniel Prieto, Steven Rivadeneyra y Emile Franco en el arco. Además, en defensa, el panorama también presenta cambios importantes respecto a convocatorias tradicionales: Gustavo Dulanto, Marco Huamán y Gianfranco Chávez.

El mediocampo combina recorrido y proyección. Jugadores como Jesús Castillo y Jorge Murrugarra aparecen junto a alternativas como Alfonso Barco, Bassco Soyer y Hernán Lupu. Rodrigo Vilca, Matías Succar y Cristian Neira encabezan una delantera que intentará responder a la exigencia del amistoso y aprovechar el escaparate que representa este partido.

Lista de convocados de Perú para enfrentar a Bolivia | Foto: SAFAP

Por el lado de Bolivia, el promedio de edad del plantel bordea los 24 años, reflejando una clara apuesta por renovar el grupo. Dentro de la convocatoria, más de un tercio de los jugadores milita fuera del país, un detalle que evidencia la búsqueda de variantes con roce internacional.

La lista también marca el retorno de algunos nombres que no habían sido considerados en convocatorias recientes. Futbolistas como Widen Saucedo, Carlos Sejas y Adalid Terrazas vuelven a aparecer tras un buen desempeño a nivel de clubes, ganándose nuevamente un espacio en la selección.

La lista de convocados de Bolivia para enfrentar a Perú | Foto: FBF

Perú vs. Bolivia: horarios del partido

El encuentro entre Perú vs. Bolivia está programado para este domingo 21 de diciembre desde las 3:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 5:30 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 4:30 p.m.; en México a las 2:30 p.m.; mientras que en España a las 9:30 p.m.

¿En qué canales ver Perú vs. Bolivia?

El partido entre Perú vs. Bolivia se disputará en el estadio Félix Castillo Tardío, con la transmisión exclusiva de América TV, canal 4 de señal abierta, para todo el territorio peruano. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

