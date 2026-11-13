La previa del amistoso entre Perú y Bolivia sigue sumando tensión fuera de la cancha. A pocas horas de que ambas selecciones se enfrenten en el Estadio Alejandro Villanueva, Jean Ferrari volvió a pronunciarse sobre la polémica que se generó por las declaraciones de Óscar Villegas, entrenador del combinado altiplánico.

Esta vez, el director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) utilizó su cuenta de X para dejar un nuevo mensaje. “Ahora ya se habla del partido de hoy, las declaraciones desubicadas del DT rival prendió fuego en mí. Aprendamos a defender lo nuestro. Arriba Perú, carajo”, publicó, dejando en evidencia su molestia por los comentarios del estratega boliviano.

El intercambio comenzó cuando Villegas aseguró que la Selección Peruana estaba intentando copiar el modelo de trabajo de Bolivia, al igual que Chile. El entrenador consideró que los resultados recientes de su equipo habían despertado el interés de otros países y destacó que una de las claves de su proceso fue haber contado con tiempo para trabajar.

Jean Ferrari es el actual director general de Fútbol de la FPF. (Foto: ITEA Sports)

Sus palabras no cayeron bien en la interna de la FPF y Jean Ferrari salió al frente para responderle. En declaraciones a Bicolor+, el directivo manifestó su desacuerdo con la comparación y cuestionó que se planteara una posible réplica del modelo boliviano. Para sustentar su postura, recordó que el país altiplánico solo ha participado una vez en una Copa del Mundo.

“Lo escuché y lamento sus declaraciones; porque Bolivia, en toda su historia, ha ido una sola vez al Mundial. Es ilógico pensar en hacer una réplica, sabiendo que es el único equipo en la historia del Mundial que juega a más de 3500 metros de altura”, sostuvo Ferrari.

La discusión también pasó por la posibilidad de que Perú y Bolivia disputen sus próximos encuentros en ciudades de altura durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Después de que Óscar Villegas mencionara a Cusco o Puno como posibles sedes, Ferrari respondió con ironía y planteó llevar al equipo boliviano a Cerro de Pasco: “A ver si les va a gustar”.

Pese a la dureza de sus palabras, el directivo también intentó bajarle el tono a la polémica al señalar que se trataba de parte del folclore del fútbol. Además, pidió mayor equilibrio en las declaraciones, tomando en cuenta que el encuentro de este viernes es un amistoso y que ambos seleccionados tienen previsto volver a enfrentarse en marzo.

Óscar Villegas visitará Matute para enfrentar a la Selección Peruana. (Foto: La Verde)

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

¿A qué hora juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. En países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, el duelo iniciará a las 10:00 p.m., en Bolivia a las 7:00 p.m. y en España a las 2:00 a.m. del sábado 14.

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