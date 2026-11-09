Una de las últimas pruebas de la Selección Peruana se va a disputar este próximo viernes 13 de noviembre, antes de empezar con el juego real por los puntos que acercarán al sueño mundialista. El rival a enfrentar será Bolivia, uno de los combinados con el que también la ‘Bicolor’ se cruzará en ese tramo de eliminatorias. Pensando en eso, Mano Menezes empieza a convocar a quienes formarán parte de ese proceso, algunos son ya experimentados, otros recién llegados. Pedro Gallese entra al bolo de los primeros, por lo que tomó la palabra para comentar los planes para ese partido y cómo se maneja la interna.

Sin embargo, el enfoque en el que se plantea este partido no solo es pensando en ese futuro inmediato, sino también en los últimos resultados acumulados bajo el mando del técnico brasileño que no han sido nada positivos. Con 5 derrotas, 2 empates y tan solo 1 victoria, la ‘Bicolor’ espera un cambio radical de ahora en adelante.

En ese sentido, el guardameta dejó en claro que el equipo necesita sumar un triunfo. “Ganando, yo creo que ya es momento de ganar, se habla mucho del proceso, pero los errores se corrigen mejor en una victoria. Queremos crecer, estos partidos ayudan bastante para eso, así como los anteriores”, declaró inicialmente.

La Selección Peruana tuvo su primer día de entrenamientos en Videna. (Foto: FPF)

Asimismo, el portero destacó el rol de los referentes para guiar a quienes recién se suman al plantel. “Hay muchos compañeros que están viendo lo que es la Selección, que se están integrando, que están formando su carrera. Otros ya tienen una carrera formada pero son nuevos, entonces tenemos que enseñarles”, sostuvo con firmeza.

Sobre su actualidad en Deportivo Cali, el ‘Pulpo’ resaltó el ritmo con el que llega a Lima. “Yo vengo físicamente muy bien, deportivamente jugando en buen nivel, peleando el campeonato allá en Colombia, ya dentro de los cuadrangulares, y eso queremos aquí, que todos vengamos en buen nivel y aprovechar contra Bolivia”, explicó motivado.

Respecto a Renato Tapia, quien volverá a ser considerado el próximo año, el arquero valoró su jerarquía. “Creo que lo de Renato, todos sabemos que nos puede sumar, es un líder en el medio campo, tiene mucha presencia, personalidad, entonces, seguro también estando aquí puede ayudar a muchos compañeros nuevos”, afirmó el experimentado golero.

La Selección Peruana entrenó en Videna previo a su compromiso con Bolivia. (Foto: FPF)

Por otro lado, elogió la primera convocatoria del volante juvenil Francesco Andrealli a la selección mayor. “Jugador joven, con mucha energía, mucha personalidad también para jugar, ya he estado con él en una convocatoria aquí, estuvo de sparring, y mientras sigan sumando tanto él como otros jóvenes que vayan apareciendo, bienvenidos”, comentó sobre el mediocampista.

Con el plantel completándose en los entrenamientos, el comando técnico definirá en los próximos días el once titular que saltará al gramado de Matute. El experimentado guardameta se perfila para arrancar desde el vamos bajo los tres palos, liderando la defensa nacional en esta penúltima presentación del año antes de recibir a Panamá en diciembre.

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